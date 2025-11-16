Инж. Илиян Терзиев: След 1 януари няма причина цените в строителния бранш да са по-високи

Готови сме за приемане на еврото, не бих казал че цената на имотите ще се покачи - няма причина, каза в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ инж. Илиян Терзиев, председател на УС на Камарата на строителите в България.

Според него 12-14% от БВП се изпълнява от строителния бранш, в който на пазара оперират 8000 компании.

"Всичко, което касае регулацията, е сериозно - правилата са много сериозни. В нашата камара има регистър, в който всяка фирма е длъжна да се регистрира - препоръчвам хората да проверяват строителната фирма, с която се ангажират.

Българинът обича да има имот, всеки баща иска за детето си дом - затова и браншът е много жив. Търсенето и предлагането са коректив на дадена продукция, оттам и на цената. А цената има параметри - много важна е себестойността на строителството и цената на земята. Понякога сериозна част са таксите за държавата - за ток, вода, канал и път. Цена, срок и качество са трите важни параметри в строителството", обясни инж. Терзиев.

Той допълни, че понякога ръстът на цената на имотите е заради бавното менажиране на строителството. Себестойността е до 45% на продукта, извън това е цената на земята.

"Нашият бранш върви към внос на работна ръка - например от Виетнам. Преди време направихме форум във Франкфурт да говорим с български строители там, да се върнат у нас.

В моя бизнес инженерът от студентската скамейка започва с 4000 лв. заплата, управителите са с пъти по-висока. Един обект струва около 4 млн. лв., не може да плащаш на ръководителя му малко пари.

Колаборация между държава и строителен бранш прави социални и общински жилища в Турция, може у нас черпим такъв опит.

Очаквам след 1 януари строителният сектор да е устойчив, качествен, не бих казал по-скъп", заяви инж. Илиян Терзиев.