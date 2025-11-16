Атанас Зафиров: Бюджетът за 2026 г. е най-социалният за последните две десетилетия

Председателят на Националния съвет на БСП и коалиция „БСП–Обединена левица" и вицепремиер Атанас Зафиров определи проектобюджета за 2026 година като „най-социалния за последните две десетилетия" и заяви, че именно усилията на левицата са осигурили ръст на доходите, увеличение на минималната работна заплата, повишаване на майчинството за втората година и силен пакет за децата и семействата. Зафиров каза това в Пловдив, където участва в областната среща на Българска социалдемокрация – Евролевица. Той представи анализ на предизвикателствата пред управлението и ролята на левицата в стабилизирането на държавата, съобщиха от пресцентъра на БСП.

„Това бяха тихите битки на левицата. Не сме вдигали шум – работихме", допълни той.

Вчера премиерът Росен Желязков заяви в Разград, че това не е най-добрият, но е възможният бюджет. "Ако трябва да го характеризираме, той не е нито либерален, нито консервативен, нито ляв, нито десен. Това е бюджетът, който трябва да даде възможност всички макроикономически показатели да намерят отражение, за да може плавно България да премине към еврото, без силни инфлационни шокове и без намаляване на доходите, които трябва да изпреварват ръста на инфлацията", коментира Желязков.

В изказването си пред Българска социалдемокрация – Евролевица Атанас Зафиров подчерта, че кабинетът е наследил „каскада от кризи", които не са спирали нито за миг – проблеми с водоснабдяването, последствия от природни бедствия и въздействието на международните санкции върху енергийния сектор. „Този кабинет не получи 100 дни толеранс. Още от първия ден решавахме чужди, дълго пренебрегвани проблеми", заяви той.

Вицепремиерът посочи, че въпреки медийната атака срещу правителството и левицата, резултатите са очевидни: овладяване на водната криза в най-засегнатите райони, масови проверки след трагедията в „Елените", както и бързата реакция на държавата при казуса „Лукойл", довела до приемане на спешни законови промени и назначаване на особен управител на рафинерията. „Това е обратното на разказа на опозицията – властта вижда проблемите и реагира навреме", подчерта Зафиров.