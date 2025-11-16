Делян Добрев: Има 10 500 места за чиновници, които са само за раздаване на бонуси

Единственото хубаво на този бюджет е, че следващият бюджет ще е хубав. Една работа, докато не се обърка съвсем, не може да се оправи. Стигнахме етапа, че работата е толкова объркана, че следващия бюджет ще е хубав. Това заяви Делян Добрев, председател на комисията по бюджет и финанси и бивш енергиен министър в ефира на bTV.

Добрев коментира и изборът на Румен Спецов за особен управител на "Лукойл".

Мисля, че особеният управител на "Лукойл" Румен Спецов е смел и способен човек, дали ще се справи със задачата си предстои да видим. Така депутатът от ГЕРБ и председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси Делян Добрев коментира решението на премиера Росен Желязков да назначи шефа на Националната агенция по приходите за особен управител на петролната рафинерия.

"Не познавам Спецов толкова добре, но ми се струва, от една страна способен и знаещ какво прави, а от друга е смел човек, защото съм сигурен, че една дузина хора са отказали да застанат на неговата позиция", поясни той.

Според Добрев най-доброто, което особеният управител може да направи е да назначи специалист от големите световни компании, на когото да делегира правомощията си.

"Така вече ще сме сигурни, че "Лукойл" ще се управлява професионално и ще намали максимално риска за бъдещ арбитраж срещу България", каза депутатът.

Според него това ще предотврати възможността за евентуални претенции срещу държавата от страна на собствениците на "Лукойл", които реално продължават да притежават рафинерията.

"В един момент те може да кажат "вие управлявахте в продължение на три месеца рафинерията лошо и увредихте нашите интереси със стотици милиони". Един професионален оператор няма да може да бъде осъден толкова лесно", предупреди Добрев.

Народният представител подчерта, че възможността за делегиране на правомощията на особения управител на "Лукойл" върху специалист от сферата е само предложение, което се обсъжда в кулоарите на народното събрание.

Депутатът е убеден, че държавата не трябва да купува "Лукойл", тъй като няма финансовите възможности да го направи.

"Съгласен съм, че е хубаво да има сделка и някой друг да стане собственик на петролната рафинерия. Най-добре да е някое голямо име в света", заяви той.

Въпреки това той изрази скептицизъм дали това ще се случи, тъй като в България "Лукойл" губи стотици милиони лева годишно.

Добрев побърза да отхвърли и твърдението, че дружеството плащало милиони в държавния бюджет. Той обясни, че всъщност това го правят българските потребители, когато зареждат на бензиностанцията. Те плащът данък добавена стойност и акциза. Що се отнася до "Лукойл", той може да допринесе за бюджета само, когато плати собствените си данъци, ако декларира печалба.

"Народното събрание взе да се пробужда. Още преди 3-4 години в началото на кариерата на Асен Василев предупредих цялото Народно събрание да не гледат в очите, защото той хипнотизира. Последните години бюджетът не се прави от министъра на финансите, а от мнозинството мнозинството е хипнотизирано и се правят грешка след грешка, които доведоха до това състояние. Първата и най-голяма грешка е да се обвърже средната работна заплата с минималната, защото от това следва всякакъв вид обезщетения и да се запишат увеличения на заплатите в закона", уточни Добрев.

Според него обаче все още не са излезли колегите от хипнозата, макар че вече са почнали.

Предложих им няколко неща, ще опитам и между първо и второ четене. В държавната администрация има незаети 10 500 щата са. Това са щатни бройки, които служат само за ДМС. Служат за раздаване на бонуси - 13 и 14 заплата. Не са ли достатъчно високи заплатите на държавните служители, за да няма такива пари за бонуси. Тези 10 500 щата са 6,5% от общите щатове на Държавната администрация при 7,3 милиарда бюджет за заплати на тази администрация, ако съкратим само празните щатове, това ще доведе до 500 млн. евро съкращение на разходите в бюджета. Ето ви 500 млн. евро буфер", заяви Добрев.

Той посочи още, че не одобрява нито данък дивидент, нито 2% увеличаване на вноските. "Ние не говорим за балансиран бюджет, ние говорим за -3. Не може по друг начин да стигнем до -3, освен ако не увеличим данък дивидент и не увеличим вноските, или не намалим разходите. Не отвържем минималната работна заплата от средната, не почнем съкращения от администрацията", посочи Добрев.

"Има и една друга несправедливост - Не може 2/3 от работещите в частния сектор да плащат осигуровките на 1/3 от работещите в държавния. Т.е. парите, които влизат в НОИ са от 2/3 от работещите", заяви той

"Другата мярка е да се осъвременят данъчните оценки. Давам личен пример. Направих проверка на семейния ни апартамент в Хасково. Данъчната му оценка е 34 000 лв, а иначе пазарната му цена е 200 000 лв. Върху тези 34 000 лв. данък сгради в общината е 51 лв. на година, а ако ти е единствено жилище плащаш с 50% намаление, т.е. 25 лв. за този апартамент, което е 2 лв. на месец.

Не е само този пример 4 декара земеделска земя данъчна оценка е 300 лв., пазарната цена е в пъти по-висока. Това е сив сектор, който в продължение на 10-15 години никой не смее да му обърне внимание. Какво се случва сега подава си някой апартамента в Хасково за данъчна оценка, взима едни пари в брой и тича в София да купи една гарсониера в София пак в брой. Този сив сектор, ако излезе на светло в бюджета ще влезнат много пари по две линии - от ДДС ще влезнат едни големи приходи. От друга страна по-високите данъчни оценки, ще доведат до по-големи приходи в общините", обясни Добрев.

"Аз не съм бил хипнотизиран и си обяснявам, че докато не те събудиш, ти не си сигурен какво правиш. Няма как да излезеш от хипнозата. Бюджетът е на парламентарното мнозинство. ГЕРБ има 50% от необходимите гласове. Другите проценти ги събираме от други 3-4 партии. Г-жа Петкова не може и не трябва да носи отговорност за този бюджет, защото той се прави от мнозинството", каза още той.

По думите му това са двете му предложения, за които ще настоява да се вземат предвид в бюджета - празните щатове плюс данъчните оценки.

На въпрос дали би подкрепил бюджета, дори в този му вариант, Добрев заяви: "Аз веднъж гласувах против правителството на Денков и Асен Василев, защото бях убеден, че няма да доведе до нищо добро и бях прав. Аз съм част от управляващото мнозинство и въпреки опасенията ми, ще подкрепя този бюджет, защото не е така фатален, както бе управлението на Асен Василев".

"Не може да се твърди дали ще има, или няма коледна добавка за пенсионерите, въпрос на политическо решение е", уточни още той.