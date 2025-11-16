Любомир Дацов: Не е нормално бюджетът да се управлява по технически формули

Бюджет 2026 допълнително стимулира негативни процеси и не подпомага икономиката за премахването на дисбалансите.

С тази констатация започна коментара си пред БНР финансистът Любомир Дацов от Фискалния съвет на България.

"Има противоречие между това, което се нарича монетарна и фискална политика. Обикновено централните банкери говорят, че тези две политики трябва да вървят ръка за ръка. За съжаление в доста от европейските страни, не само в България има ясна изразена процикличност и фискалната политика и монетарната политика са противоположни", уточни той.

По думите му бюджетът за следващата година има същата структура, каквато е на Бюджет 2025 и затова трудно може да се каже, че има нещо различно като политика и тенденция в него:

"Затова и недостатъците на новия са и недостатъците на настоящия бюджет. ... Няма нито една област, в която да има обяснение защо няма заявени намерения за промени. Или поне автоматичните формули за увеличение на доходите за пет дни могат да бъдат прокарани промени в законите, ако са съгласни, че това е проблем в бюджета, пречи и че не е нормално бюджетът да се управлява по технически формули. Формули, които допълнително добавят растеж, не позволяват да има никаква политика".