Ford пуска автономно шофиране със свободни ръце и в Европа, но ще е платено

Първата по рода си, сертифицирана през 2023 г., система Blue Cruise на Ford позволява автономно шофиране без ръце. Първоначално технологията бе достъпна само за електрическия SUV Mustang Mach-E, но сега ще бъде налична и за четири други модела от следващата пролет: Puma, Puma Gen-E, Kuga и Ranger PHEV. Като част от пакета „Помощ на водача", BlueCruise е съвместима само с автоматична скоростна кутия .

На практика системата позволява на водача да махне ръцете си от волана, но въпреки това трябва да държи очите си на пътя. Водачът се наблюдава от камера, която проследява погледа и позицията на главата му.

На практика BlueCruise използва възможностите на адаптивния круиз контрол на Ford, за да предложи пробег Type 2+. Той работи само на одобрени пътища, известни като "Сини зони". BlueCruise е одобрен във Великобритания през 2023 г. и оттогава 16 други европейски държави са се присъединили към програмата. Общо 135 000 км магистрали в цяла Европа са разпознати от тази система. Според Ford е възможно например да се шофира от Рим до Стокхолм, пресичайки шест държави, без да се докосва воланът в продължение на 26 последователни часа.

В допълнение към постоянното внимание на водача към пътя, BlueCruise изисква пътната маркировка да е видима, за да функционира правилно. Системата използва комбинация от радар и камери, за да открива и проследява позицията и скоростта на други превозни средства на пътя. Камера, монтирана в предната част на автомобила, чете пътната маркировка и различни пътни знаци.

В световен мащаб собствениците на Ford и Lincoln са изминали над 888 милиона километра по магистрали от създаването ѝ благодарение на тази технология, която е достъпна и за собствениците на Mustang Mach-E от 2021 и 2022 г. Тези собственици могат да активират услугата чрез системата за безжична актуализация .

За съжаление, използването на BlueCruise изисква абонамент, който може да бъде месечен или годишен. Цените все още не са обявени. Изглежда обаче, че Ford ще предложи безплатен пробен период в Европа за ограничен период от време на всеки клиент с автомобил, съвместим с тази нова функция.