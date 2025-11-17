BYD строи най-големия автомобилен завод в света - колкото Пловдив

Китайският гигант BYD строи най-големия автомобилен завод в света.

Град Джънджоу, с население от 10,2 милиона, е избран за изграждането на гигантския индустриален комплекс на BYD заради развитите си автомобилни и железопътни връзки, както и заради квалифицираната работна сила в региона.

Площта на най-голямата фабрика на BYD е 130 квадратни километра, което е повече от територията на Пловдив (около 102 кв.км). Това се равнява на десет гигафабрики на Tesla в Невада с годишен производствен капацитет от два милиона автомобила. В момента във фабриката работят 60 000 души.

BYD произвежда почти 80 процента от автомобилните компоненти самостоятелно и е един от малкото производители със собствено производство на чипове, електродвигатели, силова електроника, трансмисии и батерии.

Освен това, BYD произвежда части за каросерията, компоненти за шасито и боядисване. Щамповани части, носещи елементи и външни панели на каросерията се произвеждат вътрешно. Същото важи и за окачващите елементи и амортисьорите, които BYD също произвежда самостоятелно или чрез дъщерни дружества.