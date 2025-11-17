ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Европейската комисия повиши прогнозите си за расте...

Времето София 14° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21725998 www.24chasa.bg

Tesla спира да използва китайски части в американските фабрики

Георги Луканов

[email protected]

1192
На 22 март 2022 г. Илон Мъск (вдясно) откри фабриката на Тесла в Грюнхайде край Берлин заедно с германския канцлер Олаф ШолцСнимка: Patrick Pleu Снимка: "Дойче веле"

Tesla поиска от доставчиците си да спрат да използват произведени в Китай части в автомобили, произведени в САЩ. Ръководителите на производителя на електрически автомобили се борят с колебанията в вносните тарифи в търговския конфликт между САЩ и Китай. Това усложнява ценовите стратегии на компанията, съобщава The Wall Street Journal.

Ръководената от Илон Мъск компания и нейните доставчици вече са заменили части, произведени в Китай, и планират да заменят всички останали възли и агреагти с части, произведени извън Китай, през следващите една до две години.

Tesla доставя повече части от Северна Америка за американските си фабрики поради митата.

Продажбите на произведените в Китай електрически автомобили на Tesla са спаднали с почти 10 процента през октомври до по-малко от 61 500 превозни средства.

На 22 март 2022 г. Илон Мъск (вдясно) откри фабриката на Тесла в Грюнхайде край Берлин заедно с германския канцлер Олаф ШолцСнимка: Patrick Pleu Снимка: "Дойче веле"
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета и ще замени ли дигиталното евро хартиените пари