Tesla спира да използва китайски части в американските фабрики

Tesla поиска от доставчиците си да спрат да използват произведени в Китай части в автомобили, произведени в САЩ. Ръководителите на производителя на електрически автомобили се борят с колебанията в вносните тарифи в търговския конфликт между САЩ и Китай. Това усложнява ценовите стратегии на компанията, съобщава The Wall Street Journal.

Ръководената от Илон Мъск компания и нейните доставчици вече са заменили части, произведени в Китай, и планират да заменят всички останали възли и агреагти с части, произведени извън Китай, през следващите една до две години.

Tesla доставя повече части от Северна Америка за американските си фабрики поради митата.

Продажбите на произведените в Китай електрически автомобили на Tesla са спаднали с почти 10 процента през октомври до по-малко от 61 500 превозни средства.