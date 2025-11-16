Жечо Станков: Няма допълнителни условия и ангажименти, които страната е поела след отсрочката „Лукойл”

Кандидатурата на Румен Спецов за особен управител на „Лукойл" е на база доклад, внесен от министъра на икономиката. Това каза днес пред журналисти енергийният министър Жечо Станков.

„Кой по-добре познава начина на разплащане, начина на работа на рафинерията, освен НАП и това, че нейният досегашен директор поема руля, ще следи и ще е отговорното лице пред нашите партньори?", попита той.

По думите на Станков, дерогацията, дадена от САЩ, дава необходимата сигурност на доставките и гарантира, че ще има стабилност на цените.

"Няма никакви допълнителни условия, които да са поставени. Напротив, транзакциите и начинът, по който е дадена дерогацията, със сигурност дава спокойствие на финансовите институции у нас, които да продължат да предоставят своите услуги на тези предприятия. Изключително важно, което трябва да спомена, беше получено писмо, което беше обезпокоително още предната седмица, което с цел да не обезпокояваме обществото не бързахме да споделяме. А именно, че големите компании, с които банковите карти работят, също бяха подали информация към банковите институции да се прекрати дейността с тези карти. Сега на база с тази нова дерогация аз съм сигурен, че това вече е преодоляно и всичко ще бъде спокойно", заяви енергийният министър Жечо Станков.

„На територията на страната има достатъчно горива, които да обезпечават българските граждани и бизнес", заяви още енергийният министър, цитиран от Дарик..