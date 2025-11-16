Енергийният министър: Томислав Дончев и ДАНС ще одобряват продажбата на "Лукойл"

"Ако започне продажба на активите на "Лукойл" само на територията на България, сме създали скринингов механизъм, който се оглавява от вицепремиера Томислав Дончев, в който има и аз представител чрез заместник-министър, който съм посочил, за да може да бъде разгледан детайлно този собственик дали е достатъчно стабилен и предвидим, за да можем да гарантираме националната сигурност".

Това заяви пред БНР министърът на енергетиката Жечо Станков и добави:

"Чрез ДАНС и чрез този скринигов комитет държавата може да си гарантира 100% скрининг и да е последната инстанция, която да се произнесе дали е съгласна, или - не с такава сделка, като целта е да се гарантира сигурността на доставките в страната".

Ако компанията-майка "Лукойл" продаде активите си в Европа в периода на получената от нас дерогация, то санкциите на всички компании ще отпаднат и в тази хипотеза на държавата няма да ѝ се наложи да прави нищо, но ако такива сделки не се случат по веригата, естествен принцип е да поискаме удължаване на дерогацията с условието, че особеният управител ще гарантира, че не се насочват финансови средства към Русия, обясни той.

Особеният управител трябва да получи разрешение от правителството за всяка специфична дейност, това е по закон, подчерта министър Станков и обясни:

"На него не са му дадени такива права, каквито се пропагандират - едва ли не да се събуди с някаква грандиозна идея и да направи нещо, напротив. Министерски съвет е контролният орган, който може да му разрешава или да му забранява определени действия".

Министърът на енергетиката каза, че е разбрал за номинацията на Румен Спецов за особения управител минути преди Съвета по сигурност при премиера, след който беше официално обявен изборът му.

Станков обясни, че не е било възможно по действащия от 2023 г. закон да се гарантира основната дейност на особения управител - да гарантира, че няма изтичане на финансови средства от дъщерните дружества към майката:

"Затова взехме за основа всички полезни практики и документации, които бяха изготвили по времето на Николай Денков като премиер, и развихме функции, които да могат да дадат спокойствие на санкциониращите органи. Когато бе създадена фигурата на особен управител през 2023 г., той имаше една основна задача, ако сегашния мениджмънт иска да блокира работата на рафинерията, защото не е съгласен с това да спре да обработва руски петрол, да влезе особеният управител и да продължи технологично работата на рафинерията. В настоящата хипотеза на санкциите мениджмънтът няма нежелание да изпълнява функциите си, а има невъзможност да я изпълнява, защото от 21 ноември се очакваше да няма достъп до банковите си сметки и до разплащанията. Поради тази причина бе необходимо законът да даде възможност особеният управител, влизайки в компанията, да има възможността да изпълнява функцията на собственика на капитала и да гарантира 100% мониторинг и невъзможност за излизане на средства, които да бъдат насочвани към майката - компания".

Имаме и към днешна дата за 6 месеца бензин, за 4 месеца дизелово гориво и за 2 месеца гориво за самолетите, потвърди министърът на енергетиката.

По думите на Жечо Станков вариантът рафинерията на "Лукойл" в Бургас да бъде изкупена от държавата е "възможност, но тя не може да бъде предприета еднолично от когото и да било":

"Не сме обсъждали с Драгомир Стойнев, председател на ПГ на "БСП-Обединена левица", неговото изказване за възможността БЕХ да купи "Лукойл". Аз не съм част от ССУ, където коалицията коментира различни идеи, ако поискат, мога да се включа".