Никой друг няма точно като твоя подарък

Стартъп с помощта на снимка прави 3D фигурка

Календарът ни приближава към цикъл от празници, при чието настъпване всеки път възниква въпросът какво да подарим на близките. Човек рядко може да бъде изцяло оригинален, освен ако не отдели достатъчно време и не се подготви отрано за мига, в който трябва да изненада и зарадва любимите си хора.

Един стартъп, създаден съвсем наскоро от 24-годишния Алекс Захариев от Сливен, създава нова ниша в бизнеса с подаръци, които могат да зарадват и накарат да се усмихнат много хора. “Дрийм Биг Бранд” (Enchantiya) получи награда в конкурса “Големите малки” за иновативна фирма.

Фирмата прави 3D фигурки на човек по снимка.

Алекс комбинира най-новите AI технологии с ръчна изработка, за да създаде продукт, който досега не е съществувал на пазара - 3D фигурки с индивидуално сходство с човека. Достатъчно е на сайта на Enchantiya да бъде изпратена снимка на човек, за да бъде направена по нея ръчно рисувана фигурка.

Освен че такъв подарък е спомен, който остава за цял живот, той носи усмивки всеки път, когато бъде погледнат. Защото на фигурката може да бъде придадена всякаква характеристика. Например може да бъде “облечена” с каквито дрехи пожелае клиентът, да се направи грим и прическа, каквато хрумне на поръчващия.

Алекс използва генератор за създаване на пространствени фигурки. Затова на снимката, която клиентът изпраща, трябва ясно да се вижда лицето, освен ако по замисъл човекът не трябва да бъде изобразен примерно с мустаци, брада или перука. Визуализацията веднага се вижда на екрана и може да бъде коригирана. За по-сложни поръчки трябва да се се проведе разговор във вайбър, но по-стандартните фигури могат да се създадат напълно автоматично. На последния етап клиентът просто трябва да се съгласи с полученото изображение.

Съществуват няколко размера – от 13- до 20-сантиметрови фигурки, които могат да се поръчат с подаръчна кутия с надпис по избор.

Следващият етап е работа на хората от Enchantiya. Първоначално фигурките се изработват и боядисват от двама човека. Но екипът бързо се разраства и в момента фирмата разполага със собствено художествено ателие, в което 20 професионалисти създават продукция, която се изработва и доставя само в рамките на пет дни. Това е срокът за бърза поръчка, която струва малко по-скъпо, обикновената се доставя за 10-15 дни.

Enchantiya вече има клиенти в САЩ, Германия, Италия, Австрия и Великобритания. А това е едва началото. Алекс например мечтае фирмата му да стане международен бранд, разпознаваем по своята уникалност и изживяване.

“Представям си бизнес с изградени ателиета и партньорски мрежи в няколко държави, където местни художници и артисти ще допринасят за създаването на всеки продукт. Технологията, която развиваме днес, ще ни позволи да автоматизираме още повече от процесите – от дизайна до логистиката, и така да доставяме още по-бързо и ефективно”, казва младежът.

