БЕХ натрупа 906,541 млн. лв. с дивидентите от компании

Държавата печели от енергетика и военни заводи, докато останалите предприятия, които са нейна собственост, не могат да се похвалят с големи успехи. Това става ясно от публикуваните финансови отчети.

АЕЦ “Козлодуй” за третото тримесечие на 2025 г. има печалба от 159 млн. лв. На годишна база обаче тя намалява с 47% заради вноската във фонда за енергийна сигурност, която е 414 млн.

Оперативните приходи са 1,666 млрд. лв. - с 8% повече на годишна база. Разходите са 1,492 млрд., което е с 274 млн. лв. повече. Основният фактор за повишението на приходите и разходите са по-високите цени на тока на борсовия пазар, се посочва в анализа към финансовия отчет.

В него се подчертава, че цялата печалба на АЕЦ “Козлодуй” за миналата година в размер на близо 200 млн. лв. е разпределена за дивидент в полза на Българския енергиен холдинг (БЕХ). Това е влошило ликвидността на ядрената централа и тя е изтеглила краткосрочни заеми, за да си осигури оборотни средства.

През деветте месеца на 2025 г. двата ядрени блока са произвели почти 12 млн. мегаватчаса ток, а са продадени 11,34 млн.

Печалбата на “Булгартрансгаз” спада с 11,7% до 225,764 млн. лв. за деветмесечието. Приходите са 821,225 млн. лв. – с 34,5 млн. повече на годишна база, основно благодарение на лицензионни дейности от модернизация и разширение на газопреносната инфраструктура. Приходите от пренос на газ са 662 млн. лв., което е ръст от 4%, а тези от съхранение са 24,6 млн. лв. Пренесените количества са основно към Румъния и Сърбия.

Разходите на компанията са 277,448 млн. лв., което е с 30,256 млн. повече. Това се дължи основно на по-високата цена на природния газ.

В отчета е посочено, че са погасени два кредита за 30,3 млн. евро, но през септември е изтеглен нов за 127,2 млн. евро за изпълнение на Вертикалния газов коридор.

Печалбата на БЕХ се увеличава с 40,6% до 906,541 млн. лв. Приходите нарастват до 818,5 млн. лв., но това се дължи на ръста в изплатените дивиденти от дъщерните дружества. Разходите се увеличават с 1 млн. до 11,668 млн. лв., основно за външни услуги. БЕХ е дал заем на “Мини Марица – изток” в размер на 140 млн. лв.

ЕСО реализира печалба от 187,308 млн. лв., което е намаление с 5,041 млн. Основните фактори за това са по-високата покупна цена на енергия за технологичен разход. Приходите са малко над 1 млрд., а разходите – 896 млн. лв.

“Мини Марица - изток” са на загуба от 209,109 млн. лв., като тя се увеличава двойно спрямо миналата година. Приходите растат с 25% до 257,896 млн. лв. Почти цялата сума се дължи на продажби на въглища, чийто добив се е увеличил. Разходите обаче скачат с 50% до 467 млн. лв. Огромно увеличение от 758% има при перо “Други разходи”, като те достигат до 24 млн. лв. С почти 69% се увеличават и разходите за външни услуги до 38 млн. лв.

ТЕЦ “Марица - изток 2” също е на загуба от 235,770 млн. лв., като миналата година тя е била 101,6 млн. лв. Общите разходи надминават 1 млрд. лв., което е ръст от 30%. Основните са за емисии на парникови газове – 51% повече до 578 млн. лв. Това се дължи на увеличеното производство, както и по-високите цени на квотите. Приходите растат с 12% до 854,412 млн. лв. Реализирани са 2,846 млн. мегаватчаса електроенергия, което е увеличение със 17,6%.

Военните заводи продължават да имат печалба, но и тук тя нямалява. ВМЗ - Сопот, са натрупали 153,570 млн. лв. за деветмесечието, което е с 26% намаление за година. Приходите се увеличават със 166 млн. до 759 млн. лв., а разходите – със 193 млн. до 656 млн. лв.

Приходите от продажби на специална продукция са 746,7 млн. лв. 51% от тях са боеприпаси, сравнително голям дял имат тези за ръчна и тежка противотанкова гранатохвъргачка. Според анализа се наблюдава увеличение на търсенето, затова дружеството си поставя за цел да увеличи производството.

До края на годината се очаква изпълнението на договори за 250 млн. лв. Посочва се, че конфликтът между Русия и Украйна не оказва влияние на дейността на дружеството и то няма директни експозиции към свързани лица и ключови клиенти и доставчици от тези страни.

Печалбата на “Терем холдинг” се свива с 85% до 117 хил. лв. Нетните приходи от продажби намаляват с 42% до 10,654 млн. лв. Със 73,5% се увеличават извършените услуги по ремонт, производство и модернизация на въоръжение и военна техника. В анализа се посочва, че натовареността е неритмична от началото на годината, а санкциите на ЕС спрямо Русия и войната в Украйна водят до сътресения при доставките на резервни части. В същото време разходите намаляват с 36%.

Финансовият резултат на “Кинтекс” се свива с 92% за година до 89 хил. лв. печалба. Дружеството е реализирало приходи от продажби на стоки със специално предназначение за 7,517 млн. лв. Те нарастват с 52%, сключени са и нови договори. Разработена е и се изпълнява стратегия за навлизане на нови пазари в Близкия изток и Африка.