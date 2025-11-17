Евро в брой преди 1 януари за резерв и плащайте с карта през първите дни на 2026 г.

Банкомати, пощи, касови апарати, ПОС терминали, онлайн банкиране ще работят под натиск от клиенти, какъвто не сме преживявали

Осигурени са достатъчно количество банкноти и монети, които ще бъдат достъпни от първите часове на 1 януари 2026 г.. Уверението отправи наскоро лично управителят на БНБ Димитър Радев в присъствието на президента на Европейската централна банка Кристин Лагард. Това стана на конференция в София, а двамата показаха и новата серия банкноти, на които евро е изписано на кирилица. С тях ще се разплащаме от 1 януари 2026 г. Купюрите са с номинали 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро.

Голяма част от банкоматите в България много лесно ще минат от левове към евро,

заяви в кулоарите на конференцията Никола Бакалов - член на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България и главен изпълнителен директор на Първа инвестиционна банка.

Настройката им е такава, че до 31 декември ще дават левове, а след това евробанкноти, обясни той как технически ще се изпълняват операциите. Бакалов припомни, че има и банкомати с кеш функции и внасянето на пари в тях е същото - до 31 януари в левове, а след това в евро.

А по повод опасенията, че в първите часове на 1 януари могат да спрат банкоматите, Бакалов бе категоричен, че това няма да се случи. Той припомни, че тези, които имат притеснения, от 1 декември могат да купят стартови пакети с евромонети на касите в БНБ или в банките. За хората цената на един е 20 лева.

“За фирмите също има стартови пакети на стойност 200 лева, а за бизнесите, които искат да разполагат с евробанкноти в брой, е създадена възможност да заявят количества в търговските банки. Тази заявка ще бъде свързана с блокиране на сума в техните левови сметки до края на 2025 година, за да могат да получат евро преди 31 декември и след 1 януари да разполагат с тях, обясни Бакалов.

Наредби на БНБ предписват подробно как ще става снабдяването с евро на банки, пощи търговски вериги.

До 10 хил. евро се дават по облекчена процедура

- само с декларация без договори. Но търговците са длъжни да не пускат в оборот нито едно евро до 1 януари 2026 г., когато то ще стане законно платежно средство.

Въпреки интензивната подготовка за гладка смяна на валутите има потенциални проблеми, посочват банкери, финансисти и търговци.

Единият от тях е, че банкоматите намаляват. По данни на БНБ от около 5250 устройства през 2020 г. в края на 2024 г. са останали малко над 5000 и продължават да намаляват. При това са концентрирани основно в големите градове. Има малки градчета и села, в които няма нито един, а най-близкият е на километри. Плащанията с карти непрекъснато растат, затова хората нямат нужда от голямо количество кеш и използват банкоматите в редки случаи, но въпреки това има очаквания за опашки пред тях, защото са най-бързият и евтин начин левове да се превърнат в евро.

ПОС терминалите, на които може да се плаща с карта, растат и вече са над 163 хиляди, но често липсват точно там, където няма и банкомати - в малки населени места, в магазини и ресторантчета. Обяснението за това, че се приемат плащания само в брой, е, че в някои обекти няма голям оборот и таксата към банка за поставяне на ПОС терминал оскъпява продаваните продукти. А

комбинацията от липса на банкомат и ПОС терминал може да създаде напрежение сред хората.

Данните на БНБ показват още, че броят на дебитните карти в обращение е над 7,2 милиона, а кредитните доближават 1,4 милиона. За пет години това е ръст от близо 15% и тези карти се използват все по-често, а не само когато човек няма пари в брой.

Въпреки че дебитни карти вече имат от ученици до пенсионери, възрастните хора по-трудно свикват с плащането на ежедневните покупки с тях. И в момента на 7-о число всеки месец, когато НОИ превежда пенсиите, пред пощенските гишета и банкоматите се извиват опашки.

През януари ще може да се плаща с левове и евро едновременно. През този период търговците ще приемат и двете валути, но ще връщат ресто в евро. Идеята е така постепенно да се прави замяната.

Ако обаче софтуерът на касовите апарати или на системите за отчитане на оборот се забавя заради обработката на данни за плащания и в евро, това

може да забави обслужването на клиентите

и в магазините да се образуват опашки. Ситуацията може да се изнерви допълнително, ако софтуерът откаже и тогава на продавачи и касиери ще се наложи сами да пресмятат ресто в евро по фиксиран курс. Това крие риск от грешки в сумите и сторниране на плащания.

Има вероятност да се образуват опашки и пред банковите клонове и офиси, които ще заработят след празниците на 5 януари. Банките обявиха промоции и премахнаха таксите за внасяне на пари в брой. Целта е ясна - хората да депозират левове, ако държат такива в брой, и тяхната смяна в евро да стане автоматично и безплатно.

Данните на БНБ показват, че това дава ефект - в началото на годината парите в оборот извън банките бяха над 31 млрд. лева, а

сега са с почти 6 млрд. лева по-малко

Опитът от други държави, където еврото вече е въведено, показва, че при смяната на валутата парите в оборот са намалели почти наполовина. Това означава, че се очакват поне още 10 млрд. лв. да влязат в банките. Никой обаче не може да предвиди колко от тях ще бъдат внесени предварително. Има голяма вероятност част от хората да се подредят пред банките, за да внесат левовете си на каса и това да доведе до по-големи опашки. А при суми над 10 000 лв. трябва и декларация за произхода, а тези допълнителни проверки и увеличени заявки за внасяне може да доведат до пренатоварване на системите за банкиране. Съветът на банкерите е

парите да се внесат до Нова година,

за да се избегнат опашки след това, а също така сега се спестява плащането на такси.

Друга препоръка е хората да не вярват на оферти за изгодна обмяна на левове с евро. Такива вече зачестиха - както по телефона, така и на живо. От БНБ припомнят, че обмяната ще става по фиксинга от 1,98538 лв., а всякакви други предложения, при които се предлага по-изгоден курс, вероятно са опит за измама.

За да се избегне напрежение и висене по опашки, банкери и финансисти дават няколко практични съвета какво да се прави в първите дни на януари. Понеже е възможно забавяне в системите, е добре хората да подходят с търпение и предварителна подготовка.

Експертите съветват да се изтеглят малко пари в брой още през декември за непредвидени ситуации, а в първите дни на 2026 г. да се плаща с карта, когато това е възможно.

Как да познаете, че новите пари са истински

Българската народна банка съвместно с Европейската централна банка е подготвила информационни материали, които дават нагледна представа за дизайна и защитните елементи на евробанкнотите.

За разпознаване на истинските пари се препоръчват няколко стъпки. Първата е, че специални печатни технологии създават специфичните характеристики на пипане на банкнотите. По краищата и в средата те са релефни, защото хартията, от която са направени, не е равна и гладка във всички части.

Друг начин за разпознаване на ментета е банкнотата да се разгледа срещу светлина. На истинските се виждат прозорчето с портрет, водният знак и осигурителната нишка.

Ако наклоните банкнотата, тогава на сребристата ивица се вижда портрет на Европа в прозрачно прозорче, а на числото, което показва стойността, се вижда ефектът на движещата се нагоре-надолу светлина.

Върху по-големите номинали се поставят най-често стойността и символи, напечатани с мастило, което под наклон сменя цвета си. На еврото лилавото число на гърба до еврознака прелива в тъмнозелено.

