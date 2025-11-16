(Пред)последни 6 месеца за "Лукойл" в България, но без руснаците да имат думата в бизнеса с горива

От понеделник Румен Спецов като особен управител поема оперативното управление на рафинерията и бензиностанциите, има право и да продава или залага активи

Новият собственик ще трябва да бъде одобрен от САЩ, Москва, правителството ни и ДАНС

Тихо, спокойно, без фанфари, професионално, без излишни емоции и политически декларации правителството убеди американската администрация, че можем да спазваме правилата за това войната в Украйна да не се финансира от групата на “Лукойл” в България.

Думите са на премиера Росен Желязков по повод отсрочката, която САЩ дадоха за санкциите срещу руската компания. Те трябваше да влязат сила на 21 ноември, а

България получи дерогация - тоест отлагане до 29 април,

както и надежда, че през пролетта може да получи нова отсрочка.

Какво означава тази дума дерогация? Все повече българи търсиха в социалните мрежи през уикенда истинското значение. Защото преди това политиците ни често се замеряха с това правно понятие, което означава частична отмяна на определен закон, и яростно спореха дали трябва, или не да искаме дерогация, дали Тръмп ще се съгласи, или не на отстрочка и на каква цена.

И докато още витаеха слухове кой ще е особеният управител на “Лукойл” България и на кого ще е човек, в петък правителството избра директорът на НАП Румен Спецов за поста. Той още днес влиза в новата роля и напуска приходната агенция.

Първата задача на Спецов ще бъде да осигури навременни

доставки на нефт за рафинерията в Бургас и зареждането с горива по бензиностанциите. Очаква се дейността на “Лукойл” да продължи, както и досега, без да се усетят сътресения на пазара. Разчитам, че особеният управител и екипът му, който ще подбере, да внесат необходимото успокоение, казва Росен Желязков.

На практика от понеделник руските собственици на “Лукойл” губят право на глас и не могат да участват във вземането на решения за дружеството. Особеният управител поема оперативното управление, но има и право на разпоредителни сделки с активи - да продава и да ги залага.

Търсенето на нов собственик

на бизнеса на “Лукойл” в България е втората важна задача на особения управител. Прехвърлянето на собствеността всъщност е най-сигурният начин, че санкциите на САЩ, дори да влязат в сила, няма да засегнат страната ни.

Има обаче особеност - купувачът трябва да бъде одобрен от САЩ и Русия. Отделно се изисква и произнасяне на българското правителство и ДАНС при сделки с акции или дялове от някое от дружествата на “Лукойл” или на цялата компания. Парите от сделката пък ще отидат в специална сметка, открита в Българската банка за развитие. Те ще бъдат предадени на руснаците, когато САЩ отменят изцяло санкциите.

Турското издание Patronlar Dunyas съобщи преди дни, че “Дженгиз холдинг” и азербайджанската държавна компания “Сокар” не се отказват от плановете си да купят бизнеса на “Лукойл” у нас. Двете компании били на финален етап на сделката, но когато на 23 октомври САЩ наложиха санкциите, преговорите спрели.

Собственикът на “Дженгиз” Мехмет Дженгиз е цитиран, че компанията проучва какви действия може да бъдат предприети.

“Става въпрос за инвестиции от около 2,5 млрд. долара. Очакваме процесът да приключи в рамките на два-три месеца”, посочва още Дженгиз.

В международен план, след като САЩ отказаха да одобрят търговеца на нефт Gunvor за купувач на целия бизнес на “Лукойл” в чужбина, се появи информация за нов играч. Според публикации американската Carlyle Group проявява интерес. Това е

един от най-големите и най-влиятелни частни инвестиционни

фондове в света, основан през 1987 г. във Вашингтон. Управлява активи за близо 400 млрд. долара. Портфолиото му включва компании от енергетиката, финансите, технологиите, транспорта, здравеопазването и отбранителната индустрия.

Carlyle е известен с подхода си, че влиза в големи и сложни сделки, често в ситуации с висок политически или регулаторен риск, включително придобивания на енергийни активи по време на кризи или преговори с правителства.

Vitol и Trafigura - едни от големите играчи в бизнеса с нефт, също се споменават като потенциални купувачи за отделни активи, особено за търговия и логистика.

Ако до 29 април няма нов собственик на “Лукойл” в България, правителството ще поиска от САЩ ново отлагане на санкциите. А от опозицията обещават да следят внимателно действията на особения управител.



"24 часа" следи цените на горивата

“24 часа” ще следи цените на горивата и ще ги обявява всяка седмица, за да се види дали има опити за спекула, докато рафинерията е под държавен контрол. От 23 октомври, когато САЩ обявиха санкциите срещу “Лукойл” и “Роснефт”, бензин и дизел са поскъпнали съответно с 6 и 14 стотинки.

БензинA95 - 27 октомври - 2,37 лв. за литър, 4 ноември - 2,40 лв., 10 ноември - 2,41 лв., 15 ноември - 2,43 лв.

Дизел 27 октомври - 2,38 лв. за литър, 4 ноември - 2,43 лв., 10 ноември - 2,48 лв., 15 ноември - 2,50 лв.