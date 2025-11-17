Пазарите стартират с ключови данни и несигурност около лихвите

Миналата седмица ще бъде запомнена като слагаща края на най-дългото спиране на работата на правителството в историята на САЩ. Въпреки негативните последици за много хора трайното икономическо въздействие вероятно ще бъде ограничено, макар че спирането може да се отрази върху икономическата активност през четвъртото тримесечие, посочват анализаторите на „Оанда“ (Oanda), цитирани от БТА.

Влияние оказаха и изказванията на повечето от общо четиринадесетте представители на Управлението за федералния резерв, които говориха в предходните дни. Пазарът на деривати понижи вероятността за намаление на лихвите през следващия месец от около шестдесет и шест на сто до малко над четиридесет на сто.

Междувременно пазарите остават по-уверени, че „Банк ъф Ингланд“ (Вank of England) ще намали лихвите на заседанието си на 18 декември след серия разочароващи данни. От друга страна, след по-добрия от очакваното доклад за заетостта в Австралия, пазарите са по-убедени, че цикълът на облекчаване от Резервната банка на Австралия приключва.

В Япония пазарът на суапове намали вероятността „Банк ъв Джапан“ (Вank of Japan) да повиши лихвите през следващия месец, което би било шеста поредна сесия без промяна. Индикативните оценки се равняват на вероятност около едно към три за повишение, след като преди седмица бяха около петдесет на сто.

С възобновяването на дейността на правителството в САЩ се очаква и възстановяване на публикуването на икономически данни. Докладът за заетостта за септември ще бъде обявен на 20 ноември. Възможен е риск от негативни изненади, след като Ей Ди Пи (ADP) отчете загуба на около 29 000 работни места в частния сектор. За август Бюрото по статистика на труда оцени ръста на работните места в частния сектор на 73 000, а оценката на Ей Ди Пи беше почти идентична - 73 000.

През настоящата седмица, според анализаторите на „Хелаба“ (Helaba), с оскъдната налична информация е малко вероятно да настъпят значителни промени в пазара на облигации и валутния пазар.

Икономическият календар през миналата седмица също беше беден на публикации, но анализаторите на „Хаспа Капиталмаркт“ (Haspa Kapitalmarkt) отбелязват неочакваното понижение на индекса Цет Е Ве (ZEW). Според тях най-силно влияние оказва загубата на доверие в способността на германското правителство да провежда убедителна икономическа политика и високата цена на потребителските мерки в новия фискален пакет. „Икономическите мъдреци“ също намалиха прогнозата си за растежа на БВП на Германия за следващата година и понижиха очакванията за ефекта от фискалния пакет.

След като правителството на САЩ осигури временно финансиране до края на януари, пазарните участници ще се фокусират върху множество забавени икономически данни. Докладът за пазара на труда за септември вероятно ще излезе със закъснение. Според Белия дом публикуването на данните за пазара на труда и инфлацията за октомври е малко вероятно заради липсата на необходимите проучвания по време на спирането на работа. Това може да се отрази и върху качеството на следващите изчисления.

Възобновяването на статистическите публикации вероятно ще предостави на пазарите широк спектър от нова информация за анализ относно състоянието на американската икономика и инфлацията. Това е важно и за очакванията за бъдещи понижения на лихвите от страна на Федералния резерв, въпреки че централната банка вероятно няма да разполага с всички ключови данни преди заседанието през декември.

Анализаторите от „Хаспа“ очакват вниманието да остане насочено и към сезона на отчетите. Данните на „Енвидиа“ (NVIDIA) ще бъдат разглеждани много внимателно с оглед на въпроса дали секторът на изкуствения интелект навлиза в потенциален инвестиционен балон.

Данните за инфлацията във Великобритания ще бъдат ключови за оценката дали е възможно намаление на лихвите от „Банк ъв Ингланд“ през декември. В края на седмицата ще бъдат публикувани предварителните индекси на мениджърите по покупките (PMI) от световната икономика, отчитат от Ай Джи (IG).

В Азиатско-тихоокеанския регион фокусът е върху Япония, където в петък ще бъде публикуван Пи Ем Ай индексът, а в понеделник – предварителните данни за БВП за третото тримесечие, уточнява в своя анализ Крис Уилямсън, главен бизнес икономист в "Стандарт енд Пуърс Глоубъл маркет интелиджънс" (S&P Global Market Intelligence). Икономическите тенденции в Япония са смесени, като силният растеж в сектора на услугите компенсира отслабването в производствения сектор, засегнат от проблемите в световната търговия. Ако данните през тази седмица покажат по-нататъшни признаци за икономическа устойчивост, наред с продължаващия ръст на цените, вероятността централната банка да понижи лихвите на заседанието си през декември може да се увеличи, пояснява Уилямсън.

Европа, Близкия изток и Африка

Швейцария остава във фокуса след седмица, в която страната постигна търговска сделка със САЩ, а франкът достигна най-високи стойности спрямо еврото от десет години. Данните за БВП в понеделник може да потвърдят спад през третото тримесечие - за първи път от повече от две години - заради ефекта от наложените през лятото мита от тридесет и девет на сто. Данните за търговията ще бъдат оповестени в четвъртък, а на следващия ден президентът на централната банка Мартин Шлегел ще говори за паричната политика.

В Обединеното кралство инфлацията може да отчете спад до петмесечно дъно от 3,5 на сто. Окончателните данни за публичните финанси преди бюджетната реч на Рейчъл Рийвс ще бъдат публикувани в петък. В календара са включени и изяви на представителите на английската централна банка Катрин Ман, Свати Дингра и главния икономист Хю Пил.

В еврозоната са планирани изяви на представители на Европейската централна банка, включително Луис де Гиндос, Филип Лейн, Кристин Лагард и Йоахим Нагел. Ключови ще бъдат предварителните данни за Пи Ем Ай индекса в края на седмицата.

Унгария вероятно ще задържи основната си лихва на 6,5 на сто, докато в Ангола е възможно понижение на основната лихва от 19 на сто заради забавящата се инфлация. Южноафриканската резервна банка може да понижи лихвата до 6,75 на сто. Египет вероятно ще намали основната лихва от 21 на сто на 12 на сто. Централните банкери все още ще трябва да преценят изненадващия скок на наемите през миналия месец, който доведе до ускоряване на инфлацията за първи път от май насам.

Северна Америка

След възобновяването на финансирането федералните агенции в САЩ наваксват със събирането на забавени икономически данни. Бюрото по статистика на труда планира да публикува доклада за заетостта през септември в четвъртък, а Бюрото за преброяване на населението ще възобнови други ключови публикации.

Коментари на представители на УФР подсказват, че без достатъчно данни преди следващото заседание централната банка вероятно ще запази лихвите без промяна.

Статистките от Националната асоциация на брокерите на недвижими имоти в четвъртък се очаква да покажат малка промяна в продажбите на вече притежавани жилища през октомври. Докладът се очаква да илюстрира, че пазарът на жилища все още е затруднен от ограничената достъпност.

В Канада инфлацията за октомври може да остане над целта от два процента. Данните за жилищния пазар, продажбите на дребно и търговията ще осигурят допълнителна информация за състоянието на икономиката.

Данните за продажбите на съществуващи жилища и започването на нови строителни проекти ще дадат представа за слабия пазар на недвижими имоти в Канада, а данните за търговията на дребно ще хвърлят светлина върху състоянието на потреблението в условията на търговската война със САЩ.

Азия

Данните за Япония в началото на седмицата вероятно ще покажат спад на БВП от 2,4 на сто на годишна база за периода юли – септември, което би било първо свиване от началото на 2024 година.

Очаква се премиерът Санае Такаичи да представи нова програма за стимули. Тайланд вероятно ще отчете икономически растеж от 1,7 на сто, а Индия се очаква да запази силна производствена активност според индекса на мениджърите по поръчките.

Япония ще публикува данни за потребителските цени, които според прогнозите ще покажат, че ръстът е останал на или над целта на централната банка от 2 на сто за 43-ти пореден месец през октомври, което ще поддържа регулатора на пътя към повишаване на лихвите.

Данните за индекса на мениджърите по покупките за ноември вероятно ще покажат, че производствената активност в Индия остава експанзивна, докато тази в Япония може да остане малко под прага от 50, който разделя растежа от спада.

Австралия ще публикува данни за заплатите за третото тримесечие в сряда. През седмицата се очакват статистики за търговията от Сингапур, Япония, Индия, Нова Зеландия, Тайван, Тайланд и Малайзия. Нова Зеландия ще публикува данни за цените на хранителните продукти за октомври.

Що се отнася до паричната политика, Централната банка на Индонезия се събира в сряда, за да реши дали да възобнови цикъла на облекчаване след паузата през октомври. Данните за инфлацията от миналия месец бяха високи, така че властите може да запазят лихвите на същото ниво, като управителят Пери Варджио вероятно ще даде сигнал за възможност за по-нататъшни намаления през следващата година.

Резервната банка на Австралия ще публикува във вторник протокола от заседанието си през ноември, на което сигнализира за продължителна пауза, след като остави основния лихвен процент на 3,6 процента. Китай вероятно ще запази основните лихвени проценти по 1- и 5-годишните кредити без промяна в четвъртък.

Латинска Америка

Икономиката на Бразилия вероятно е отслабнала през края на третото тримесечие. Някои анализатори предупреждават за риск от техническа рецесия през втората половина на 2025 година.

В областта на паричната политика централните банки, които следват инфлационни цели в две от по-малките икономики в региона - Уругвай и Парагвай - ще се срещнат през тази седмица, а Мексико ще публикува протокола от последното си заседание.

На 6 ноември централната банка на страната обяви 11-то поредно понижение на лихвения процент, като намали разходите по заемите до 7,25 процента и съкрати хоризонта на своите насоки до следващото си заседание.

Промяната във формулировката - премахването на „по-нататъшни корекции“ за „оценка на намаляване на референтната лихва“ - подсказа на много анализатори, че управителният съвет е напът да направи пауза, въпреки че управителят Виктория Родригес Сеха счита, че намаление с четвърт процентен пункт до 7 на сто през следващия месец е „много вероятно“.

Данните за производството през третото тримесечие се очакват от четири от големите икономики в Латинска Америка. Окончателните данни за Мексико почти със сигурност ще потвърдят отрицателните резултати както за тримесечието, така и за годината, тъй като препятствията са много.

Показателите за Чили вероятно ще отбележат спад, главно поради инцидент, който временно спря производството в голяма мина в най-голямата страна производителка на мед в света.

За разлика от тях анализаторите предвиждат, че икономиките на Перу и Колумбия ще преодолеят незначителните политически сътресения и всъщност ще отбележат ускорение през третото тримесечие.