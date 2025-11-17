ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Д-р Росица Кръстева: Митовете убиват, страхът от л...

Времето София 12° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21729453 www.24chasa.bg

Мария Минчева, БСК: Предлагаме да се съкратят 5000 незаети щатни бройки в администрацията

1844
Мария Минчева и Адриан Николов (вляво) Кадър: Нова тв

Има хора, които вземат възнаграждения от много места и трябва да се направи преглед къде да се съкратят работни места, каза по Нова тв Мария Минчева, зам.-председател на БСК.

Според нея механизмите и обвързването със средната заплата са разработени безпринципно. Тя припомни, че предлагат да се съкратят над 5000 незаети щатни бройки в държавната администрация.

От 2 млн. наети 800 хил. са в София, каза тя. И добави, че не може да се очаква в едно място, където има предимно обслужващи дейности, да се генерират високи заплати. За да има високи заплати, трябва икономическа активност, трябват инвестиции, каза Минчева. 

Адриан Николов от Института за пазарна икономика пък обясни, че в малките общини заплатите в държавния сектор са много по-високи от частния, което означавало, че най-подготвените ще изберат държавния сектор. Според него в държавната администрация бонусите не влизат в брутната заплата, заради сложните бонусни схеми. Анализ какво правят чиновниците е правен за последно през през 2005 г. и такъв е необходим, каза още Николов.

Мария Минчева и Адриан Николов (вляво) Кадър: Нова тв

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета и ще замени ли дигиталното евро хартиените пари