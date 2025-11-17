Мария Минчева, БСК: Предлагаме да се съкратят 5000 незаети щатни бройки в администрацията

Има хора, които вземат възнаграждения от много места и трябва да се направи преглед къде да се съкратят работни места, каза по Нова тв Мария Минчева, зам.-председател на БСК.

Според нея механизмите и обвързването със средната заплата са разработени безпринципно. Тя припомни, че предлагат да се съкратят над 5000 незаети щатни бройки в държавната администрация.

От 2 млн. наети 800 хил. са в София, каза тя. И добави, че не може да се очаква в едно място, където има предимно обслужващи дейности, да се генерират високи заплати. За да има високи заплати, трябва икономическа активност, трябват инвестиции, каза Минчева.

Адриан Николов от Института за пазарна икономика пък обясни, че в малките общини заплатите в държавния сектор са много по-високи от частния, което означавало, че най-подготвените ще изберат държавния сектор. Според него в държавната администрация бонусите не влизат в брутната заплата, заради сложните бонусни схеми. Анализ какво правят чиновниците е правен за последно през през 2005 г. и такъв е необходим, каза още Николов.