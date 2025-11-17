Икономиката на Япония се е свила под натиска на митата на Тръмп

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Икономиката на Япония се е свила с почти 2 на сто през трите месеца до септември на фона на спада на износа, свързан в митата, обявени от САЩ, трайната инфлация и слабите инвестиции в сектора на недвижимите имоти, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Това е първото свиване на японската икономика от шест месеца, припомня БТА.

Брутният вътрешен продукт (БВП) на четвъртата икономика в света е намалял с 0,4 на сто спрямо предходното тримесечие, сочат първоначални данни.

Анализаторите, анкетирани от Блумбърг, очакваха още по-значителен спад от -0,6 на сто.

Тази мрачна картина може да засили вероятността да бъде приет мащабният план за подкрепа на икономиката, обещан от новия премиер Санае Такаичи още при встъпването й длъжност миналия месец.

БВП на Япония нарасна с 0,6 на сто през второто тримесечие (с възходяща корекция, обявена днес), отбеляза минимален растеж през първото тримесечие (+0,2 на сто) и почти пълна стагнация през 2024 година.

Според правителствените данни през последните месеци японската икономика е била подкопана от отслабването на частните инвестиции в недвижими имоти.

„Това е един от основните фактори за този спад: сривът от 9,4 на сто на инвестициите в жилищни имоти в сравнение с предходното тримесечие, което отразява въздействието на промените в строителния кодекс, въведени през април, които намалиха наполовина започването на нови строителни проекти“, коментира Марсел Тиелиант, анализатор в "Кепитъл икономикс" (Capital Economics).

Освен това японската икономика, която е силно зависима от износа, продължава да бъде засегната от митническата политика на Вашингтон въпреки търговското споразумение, сключено през лятото между двете страни, което фиксира американските мита върху японските продукти на 15 на сто при първоначално обявени 25 на сто.

Износът на Япония за всички страни като цяло е спаднал с 0,1 на сто през август в сравнение с миналата година, което е четвърти пореден месец на спад. През септември той се е възстановил благодарение на износа на полупроводници, но експортът на Япония за САЩ е продължил да намалява (-13,3 на сто в сравнение с миналата година).

Частното потребление същевременно остава почти в застой на фона на упорития инфлационен натиск. Инфлацията в Япония отново се ускори през септември (+2,9 на сто на годишна база) след успокояване през предходните месеци, тласкана нагоре от цените на ориза и най-вече на енергията. Целевото ниво, определено от централната банка на страната, е 2 на сто.

Страната, дълго време бе в дефлация, от 2022 г. насам е изправена пред устойчиво покачване на потребителските цени.

За да противодейства на завръщането на инфлацията, Японската централна банка (Bank of Japan) започна през март 2024 г. затягане на паричната политика след десет години на изключително експанзивен курс, но преустанови тази траектория след януари тази година предвид очертаващите се икономически затруднения.