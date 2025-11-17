За Нова година добруджанци заменят Турция със Сърбия

Записванията за празнуване на Нова година в чужбина вървят активно, но вече са почти изчерпани, казват от туроператорска фирма в Добрич. „Заради полети от Варна, най-предпочитани са курортите в Турция", добавя Зорница Рашева, мениджър във фирмата.

Тази година има засилен интерес към посрещане на Нова година в Сърбия – основно Белград, в Босна и Херцовина – в Сараево, а в Гърция остров Корфу държи първото място по интерес, казва още Рашева. „В зависимост от дестинацията, предлаганите пакети са четири дни с три нощувки, има пет- и шестдневни пакети", обяснява тя.

„Интересът към Сърбия се дължи най-вече на това, че много от българите вече са ходили и в Турция, и в Гърция и искат по-различно преживяване", посочва специалистът.

Дестинациите за екскурзии в Европа не са толкова разпространени, защото за българина да посрещне Нова година означава да седне на богата трапеза с ястия и напитки – обикновено в ресторант, а точно тези дестинации предлагат повече празненства на площади, посочват от туроператорски фирми. „Има единични записвания, както и продажби, за Нова година за Рим и Прага", уточнява Рашева.

„Всички програми за екскурзии за коледните базари вече са продадени. Най-предпочитана е Румъния – Букурещ, Крайова, Браила, Сибиу, Галац, Тимишоара. Другите „вървежни" у нас коледни базари са в Будапеща, Виена, Братислава. Има и интерес и за коледни пътувания около Страсбург и Базел, които са съчетани с винен туризъм", чертае коледната туристическа карта на българина Рашева.

За летните почивки най-предпочитани са били Тунис, Турция, Мароко, Египет, както и Гърция. „Хората вече предпочитат да пътуват със самолет", казва Рашева. Добруджанци са избрали екскурзии през лятото и до Виетнам, Камбоджа, Китай. Към тези дестинации се проявява все по-голям интерес, добавят туроператори. Най-често пътуват хора на средна или пенсионна възраст – отделни семейства, приятелски компании и др.