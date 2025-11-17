ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Непознат откъсна 3 златни гривни от ръката на пенс...

Годишната инфлация леко намаля, но все още е над 5% - 5,3% за октомври

Христо Николов

Годишната инфлация е 5,3% през октомври, СНИМКА: Pixabay

Годишната инфлация до края на месец октомври е 5,3%, съобщи преди малко Националният статистически институт (НСИ). През септември тя беше 5,6%, т.е. леко е намаляла, но все още е над 5%, както е през последните 4 месеца. 

През октомври за разлика от септември има и месечна инфлация от порядъка на 0,9%. 

Тя отчасти се дължи на хранителните стоки и на алкохола и цигарите, които имат относително висок дял в потребителската кошница на българина, но пък месечното им поскъпване не е особено голямо - само 0,3% при храните и 0,5% при алкохола и тютюневите изделия. При храните причините са изключително сезонни - някои плодове и зеленчуци поскъпват, но на други цените им намаляват. 

С най-голям процент на поскъпване през октомври са облеклата и обувките, разходите за образование и за развлечения и култура. 

Годишната инфлация, измерена по хармонизирания индекс, валиден за целия ЕС, е 3,8%.

Очаквайте подробности!

