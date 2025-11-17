Само Dax започва седмицата с ръст в Европа, инвеститорите следят предстоящите данни от САЩ

След смесената динамика от предходната седмица водещият германски индекс Dax започна търговията в понеделник с леко повишение. След над час търговия индексът се покачва с 0,04 на сто до 23 888,24 пункта, оставяйки в близост до границата от 24 000 пункта, която остава ключово равнище от края на октомври, предаде Дау Джоунс.

Индексът MDax отбеляза лек спад до 29392 пункта, а водещият индекс на еврозоната EuroStoxx 50 остана близо до нивото от петък – 5694 пункта. В Париж френският CAC 40 е надолу с 0,13 на сто, в Мадрид IBEX 35 спада с 0,23 на сто, а в Лондон FTSE 100 губи 0,01 на сто, пише БТА.

През изминалата седмица Dax отчете ръст от 1,3 на сто. Пазарите реагираха на прекратяването на най-дългото частично спиране на работата на американското правителство, като в дните преди решението индексът достигна ръст от 3,7 процента. При ниво от 24 441 пункта индексът изглеждаше напът да тества рекордното равнище от края на октомври – 24 771 пункта. Оптимизмът обаче беше ограничен от съмненията дали Управлението за федералния резерв на САЩ ще пристъпи към понижение на лихвите през декември.

За да може да се оцени по-точно вероятността за подобно решение, вниманието на инвеститорите тази седмица е насочено към данните от САЩ, чието публикуване бе забавено заради спирането на правителствената дейност. Според анализатори на „Хелаба" (Helaba) участниците на пазара временно са „зависими от алтернативни източници на информация", сред които регионални индекси на бизнес настроенията като публикувания в понеделник индекс на „Емпайър Стейт" (Empire State). Официалните данни за заетостта за септември се очакват в четвъртък.

Що се отнася до корпоративните отчети, стратегът на „Джей Пи Морган" (JPMorgan) Мислав Матейка отбелязва в понеделник, че резултатите за тримесечието са общо взето „окуражаващи". По думите му еврозоната все още изостава, но перспективите за ръст на печалбите през 2026 година остават положителни. Пазарното внимание обаче е насочено основно към резултатите на технологичния гигант в сферата на изкуствения интелект „Енвидиа" (NVIDIA), очаквани тази седмица.

В Dax движението в началото на търговията бе доминирано от реакции след анализаторски коментари. Акциите на „Хайделберг Матириълс" (Heidelberg Materials) поскъпнаха с 2,1 процента, след като „Барклис" (Barcleys) повиши рейтинга им на фона на оценка за благоприятни перспективи в контекста на европейската схема за търговия с емисии (ETS).

По-силно повишение отчетоха акциите на „Сименс Енърджи" (Siemens Energy), които достигнаха нов връх с ръст от 3,3 процента. Банката „Сантандер" (Santander) повиши рейтинга на компанията, а „Дойче банк" (Deutsche Bank) увеличи целевата цена до 130 евро. В момента акциите се търгуват на ниво малко под 114 евро.

В сегмента на средните компании акциите на „Нагаро" (Nagarro) продължиха силното възстановяване от петък, като поскъпнаха с 14,5 процента. Анализаторът Николас Дейвид от „Одо Бе Ха Еф" (Oddo BHF) оцени тримесечните резултати като „впечатляващи" и подчерта подобрението в бизнес тенденциите.

Силен ръст бе отчетен и при „Зюс Майкротек" (Süss MicroTec), чиито акции се повишиха с над 14 процента след очакваното инвеститорско събитие. Компанията представи цели до 2030 година, които според пазарни участници надхвърлят консенсусните очаквания.

Акциите на биофармацевтичната компания „Формайкон" (Formycon) също поскъпнаха значително – с почти 10 процента. Компанията съобщи за постигнат ключов етап в разработването на биосимилар на лекарството „Дюпиксент" (Dupixent) на „Санофи" (Sanofi), което отваря път към клинично развитие и в перспектива – към бъдещо разрешение за употреба.