Цената на потребителската кошница се e повишила с 1 лев тази седмица до 101 лева

Цената на потребителската кошница е с 1 лев по-висока тази седмица, нараствайки от 100 на 101 лева, съобщи днес председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов. Той подчерта, че тенденцията е повлияна изцяло от сезонния фактор.

Сред плодовете и зеленчуците се отчита поевтиняване на доматите с 20 стотинки, краставиците - с 6 стотинки, картофите – с 2 стотинки, лук – с 1 стотинка, зеле – с 2 стотинки, моркови – с 3 стотинки, зелен пипер – със 7 стотинки, червен пипер – с 5 стотинки, лимон - с 21 стотинки, банан – с 13 стотинки, портокал – със 7 седем стотинки и грозде – с 5 стотинки. Увеличение се наблюдава само при тиквичките с 47 стотинки. Ябълките запазват стойността си от миналата седмица.

При основните хранителни продукти поскъпва брашното с 2 стотинки, захарта – с 5 стотинки, фасулът – с 5 стотинки, ориз – с 6 стотинки. Стоките, които намаляват своята цена са сирене – с 5 стотинки, кашкавал – с 3 стотинки, масло – с 4 стотинки, кисело мляко – с 2 стотинки, прясно мляко – 2 стотинки, олио – с 2 стотинки, свинско месо – с 14 стотинки, пилешко месо – с 12 стотинки. Яйцата запазват стойността си от миналата седмица.

Иванов отбеляза, че вариациите са малки, като в момента няма оформена тенденция за поскъпване на някой продукт. Наблюдават се сезонни вариации, свързани с логистиката.

Според данните на комисията цените на едро на основни продукти от 20 май досега показват стабилност и типични сезонни колебания. Захарта е поскъпнала от 1,87 лв. на 1,90 лв. за килограм, фасулът поевтинява от 4,35 лв. на 4,28 лв., а брашното вдига цената си от 1,54 лв. на 1,56 лв. за килограм. Оризът се е търгувал по 3,38 лв., а в момента е 3,45 лв. за килограм, като Иванов посочи, че това увеличение със 7 стотинки е станало през последните 2 седмица. Олиото е поскъпнало от 3,15 лв. на 3,31 лв. за литър. Яйцата от 0,34 лева в началото на периода тази седмица се търгуват по 0,40 лева за брой.

Цената на кашкавала от 18,60 лева на 20 май към момента е 18 лева за килограм. Сиренето от 11,40 лв. в началото на периода в момента се търгува за 11,98 лева. Маслото е било 3,17 лева в началото на периода, а към днешна дата е 3,14 лева за пакетче от 125 грама.

Киселото мляко от 1,43 лева на 20 май, тази седмица се търгува по 1,39 лева за кофичка от 400 грама. Прясното мляко е било 2,36 лева в началото на периода, а сега се предлага по 2,30 лева за литър. Председателят на ДКСБТ каза, че в момента целият млечен сектор има доста сериозна стабилизация.

Свинското месо, което е било 10,27 лева в началото на периода, в момента се продава по 10,81 лева за килограм, а пилешкото месо е стигнало от 6,75 на 6,91 лева за килограм.

Доматите в началото на периода са били 2,47 лева за килограм сега се търгуват по 2,55 лева за килограм. Краставиците от 1,94 лева в началото на периода в момента са 3,20 лева за килограм, като това е продукта с най-голямо изменение за този период. Картофите - от 1,39 лева са спаднали до 0,91 стотинки за килограм.

Зелето се е предлагало по 1,70 лева в началото на периода, а в момента е 0,91 лева за килограм. Цената на морковите в началото на периода е била 1,31 лева за килограм, като в момента е 1,08 лева за килограм, а на зрелия лук - от 1,36 на 1 лев за килограм.

Червеният пипер от 3,27 лева на 20 май към днешна дата се търгува по 2,25 лева за килограм, а зеленият пипер - от 4,32 лева е стигнал до 1,95 лева за килограм. Тиквичките от 1,30 лева в началото на периода, тази седмица са 2,47 лева на килограм.

При плодовете лимоните са поскъпнали от 3,02 лв. на 3,52 лв., бананите - от 2,78 лв. на 2,68 лв., като това е стоката с най-постоянна цена целогодишно. Гроздето е поевтиняло от 3,63 лв. на 3,22 лв., портокалите - от 2,94 лв. на 2,72 лв. към момента, а ябълките са поскъпнали от 2,14 лв. на 2,50 лв. за килограм.

Иванов уточни, че става въпрос за цени на едро, като данните са индикативни и имат за цел да информират гражданите, за да могат да правят по-добър и по-рационален избор при пазаруване в търговската мрежа на дребно. Търговията на едро показва пулса на икономиката, а към момента се наблюдава нормален и спокоен пазар, характерен за сезона и без външни влияния, допълни той, цитиран от БТА.