Държавният дълг на Испания намалява през третото тримесечие, сочат предварителни данни

През 2024 г. държавният дълг на Испания бе на ниво 101,8 на сто от БВП. СНИМКА: pixabay

Държавният дълг на Испания достига 103,2 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) през третото тримесечие, което представлява спад с 1 пр. п. спрямо същия период на предходната година. Това показват предварителни данни на централна банка на страната „Банко де Еспаня" (Banco de Espana), обявени днес и цитирани от Франс прес и БТА.

Дългът на цялата държавна администрация възлиза в абсолютна стойност на 1,710 трилиона евро през септември, което е увеличение с 4,5 на сто на годишна база, посочва финансовата институция. В абсолютни цифри това е най-високото равнище досега.

Държавният дълг на Испания, който един от най-високите в Европа, въпреки това остава с 21 пр. п. под рекордното равнище, достигнато през март 2021 г., когато възлезе на 124,2 на сто като дял от БВП заради разходите, предприети за подкрепа на затруднената икономика по време на кризата от пандемията от КОВИД-19.

Оттогава насам дългът постоянно намалява заради силния икономически растеж в страната, който достигна 3,5 на сто от БВП миналата година, тласнат от нарастващи инвестиции и значителните приходи от туризма.

През 2024 г. държавният дълг на Испания бе на ниво 101,8 на сто от БВП, показват данните на централната банка на страната.

Премиерът на страната Педро Санчес обеща да продължи усилията си за намаляване на публичния дълг тази година, при очакван от правителството му икономически растеж от 2,7 на сто.

Съгласно европейския Пакт за стабилност и растеж държавният дълг на страните членки трябва да не надвишава 60 на сто от БВП, а бюджетният дефицит да не надвишава 3 на сто от брутния вътрешен продукт.

Европейският парламент и държавите членки обаче въведоха реформа след кризата, причинена от КОВИД-19, която позволява повече гъвкавост спрямо тези правила, считани за остарели и на практика често не се спазват от много страни, посочва АФП.

