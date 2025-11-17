Мениджмънтът на швейцарската Ю Би Ес е обсъждал евентуално преместване на централата на банката в САЩ

Председателят на Борда на директорите на швейцарската банка Ю Би Ес (UBS) Колм Келехър и министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт са обсъдили на четири очи евентуално преместване на централата на банката в Съединените щати, докато кредиторът със седалище в Цюрих проучва варианти за действие, ако швейцарското правителство не отстъпи от плановете за нови капиталови изисквания. Това съобщи Файненшъл Таймс, позовавайки се на запознати източници.

По информация на трима души, близки до разговорите, Келехър и Бесънт са обсъждали през последните месеци как би изглеждало подобно преместване, като администрацията на президента Доналд Тръмп е изразила готовност да приеме един от най-значимите финансови институционални активи на Швейцария. Разговорите са част от усилията на ръководството на Ю Би Ес да окаже натиск върху швейцарското правителство да преразгледа предложените капиталови правила, които биха принудили банката да задържи допълнителен капитал в размер на около 26 млрд. долара – мярка, определена от кредитора като „екстремна" и непропорционална.

Несигурността около планираните промени вече оказва влияние върху цената на акциите на банката, а публичната и непубличната лобистка активност досега е довела до ограничен напредък. От Ю Би Ес твърдят, че предложените изисквания надхвърлят тези за глобалните конкуренти и биха намалили способността на банката да се конкурира на международните пазари.

Швейцарското правителство подчертава, че трябва да укрепи банковата система, за да предотврати нови сътресения след случая с „Креди Суис" (Credit Suisse), придобита от Ю Би Ес през 2023 г. в рамките на държавно координирана спасителна операция. „Както сме заявявали многократно, желанието ни е да продължим да работим успешно като глобална банка със седалище в Швейцария", посочват от кредитора.

Американските регулатори традиционно подхождат предпазливо към привличането на големи банки от чужбина заради общественото недоволство от спасителните мерки по време на финансовата криза. Според източниците обаче настоящата администрация е по-отворена към идеята да привлича европейски финансови институции. Ръководството на Ю Би Ес е заявило, че предпочита седалището да остане в Швейцария, ако парламентът смекчи предложените ограничения, но обмисля всички възможни опции, включително преместване.

Акционерите от „Севиан Кепитъл" (Cevian Capital), който държи значителен дял в банката и, които имат по-активна позиция, посочиха през септември, че предложените капиталови промени биха направили „неизгодно" управлението на голяма международна банка от Швейцария. Според него, ако изискванията останат непроменени, Ю Би Ес „няма да има друга реалистична опция", освен да напусне страната.

Дебатът се развива на фона на намеренията на администрацията на Тръмп да облекчи банковата регулаторна рамка в САЩ с цел стимулиране на икономическия растеж и увеличаване на кредитната активност. Министър Бесънт вече бе посочил, че според Вашингтон банките са били „твърде строго ограничени" и че освобождаването на капитал и ликвидност може да подкрепи кредитирането.

Тези сигнали будят притеснение сред европейските регулатори, които се опасяват, че дерегулацията в САЩ може да даде конкурентно предимство на американските банки спрямо европейските и да създаде риск за стабилността на глобалната финансова система, пише БТА.