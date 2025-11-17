Сиярто: Унгарски компании може да проявят интерес към активите на "Лукойл" в България

Унгарски енергийни компании може да проявят интерес към придобиването на предприятията на "Лукойл" в България, които руският собственик е принуден да продаде във връзка с наложените срещу него американски санкции. За това съобщи унгарският министър на външните работи Петер Сиярто, гостувайки в канала на YouTube „Часът на истината".

"Предприятията на "Лукойл" са руска собственост и продажбата им трябва да бъде предмет на преговори с компанията. Ако разбираме правилно, американците са предоставили отсрочка от санкциите на основание, че трябва да се проведат преговори за продажбата на чуждестранните активи на "Лукойл", включително в България. Очевидно е, че унгарските икономически субекти в енергийния сектор могат да проявят интерес към такива преговори. Ако им е необходима подкрепа, ние ще ги подкрепим, тъй като ефективното функциониране и регионалното укрепване на унгарските енергийни компании може да се отнесе към националните икономически интереси", заяви министърът, цитиран от ТАСС.

Той не уточни кои унгарски компании биха проявили интерес към закупуването на чуждестранни активи на "Лукойл". Компанията MOL притежава големи нефтопреработвателни заводи в Унгария и Словакия.

Сиярто опроверга предположенията, че наскоро се е срещнал в София с президента на България Румен Радев специално, за да обсъждат специално възможна сделка с предприятия на "Лукойл".