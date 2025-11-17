Стоки и услуги, без които можем, бутат нагоре инфлацията (Обзор, графика)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бижута, часовници и екскурзии са най-поскъпналите неща за 1 година

Стоки и услуги, които не са от първа необходимост, са най-поскъпналите неща за последните 12 месеца. Това сочат данните за октомври, които НСИ публикува в понеделник.

Годишната инфлация леко забавя ход и от 5,6% през септември през октомври е вече 5,3%, но все още остава далеч над здравословната.

В същото време през октомври се е появила и месечна инфлация от 0,9%, след като няколко поредни месеца тя вървеше надолу, а през септември имаше дори месечна дефлация.

Измерена по хармонизирания индекс, валиден за ЕС, годишната инфлация в България е 3,8%, но разбивката по стоки показва същото както и при другия индекс - поскъпването не идва от храните и от другите стоки от първа необходимост и за него трудно може да се намерят външни причини.

Двете групи стоки, които показват най-висок месечен ръст на цените през октомври, са облеклата и обувките, които са поскъпнали със 7,1%, и разходите за развлечения и култура са с 5,5% по-високи.

Следва образованието, което е поскъпнало с 1,1% само за един месец, а цените на всичко останало са нараснали с под 1 процент.

На годишна база трите групи, които показват най-голям ръст на цените, са развлеченията и културата с 15,7%, ресторантите с 11,9% и хотелското настаняване с 10,3%.

Ако изключим плодовете и кафето, всичко останало в топ 10 на най-поскъпналото за последните 12 месеца, са все неща, които не са свързани с нищо насъщно необходимо.

Рекордьор по ръст на цените от октомври миналата година насам например са бижутата и часовниците с индекс 28,6%, следвани от туристическите пакети и ветеринарните услуги за домашни любимци (виж инфографиката).

От храните най-голямо поскъпване освен плодовете и кафето показват хлябът и рибата и до известна степен млечните продукти, минералната вода и др.

Цигарите са поскъпнали с 9% за последната година, като заради по-високия акциз в новия бюджет от догодина предстои цените им да се вдигнат още.

Горивата според статистиката са поевтинели за последната година с 3,8%, но това са данни до октомври.

От края на същия месец цените на бензина и на дизела тръгнаха отново нагоре и вече са съответно с 6 и с 14 ст. на литър по-високи, което ще бъде отчетено в данните за ноември.