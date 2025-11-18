Бюджет 2026 г. влиза за обсъждане в Народното събрание

Бюджетът за 2026 година влиза за обсъждане в Народното събрание. Днес започва разглеждането в парламентарните комисии на план-сметката за следващата година.

Предстои депутатите от Здравната комисия да гласуват на първо четене законопроектът на Здравната каса и финансовата рамка за следващата година. По същото време разчетите ще бъдат обсъдени и в комисията по бюджет и финанси. Предстои проектът на бюджет за следващата година да се разгледа и от депутатите в социалната и транспортната комисия.

Очаква се в обсъжданията в парламентарните комисии да участват и представители на бизнеса. Заявка затова направиха работодателите, след като два пъти бойкотираха провеждането на Националния съвет за тристранно сътрудничество през изминалите седмици. В четвъртък бюджет 2026 ще разгледана в още 4 комисии. Намеренията на управляващите е до края на седмицата план-сметката за догодина да бъде гласувана на първо четене в пленарната зала, пише БНТ.