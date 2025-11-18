ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Веолия Енерджи Варна обяви начало на отоплителен с...

Времето София 16° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21736088 www.24chasa.bg

Китай иска да задълбочи сътрудничеството с Русия в енергетиката и земеделието

996
СНИМКА: pixabay

Китай е готов да задълбочи сътрудничеството си с Русия в областта на енергетиката, земеделието и други инвестиции, заяви премиерът Ли Цян по време на среща с руския министър председател Михаил Мишустин в  Москва снощи, предаде китайската агенция Синхуа.

Пекин също така се надява Русия да улесни процеса на инвестиции и работа в страната за китайски предприемачи.

Мишустин каза на Ли, че сътрудничеството между двете страни многократно е доказвало своята устойчивост на външни предизвикателства.

„Нашето сътрудничество в енергийната сфера е от специално, стратегическо естество и обхваща нефтопреработвателния, газовия, въгледобивния и сектора на атомната енергетика“, посочи руският премиер по време на срещата.

Русия, която води война срещу подкрепяната от НАТО Украйна, и Китай, подложен на натиск от координираните усилия на САЩ да противодейства на нарастващата му военна и икономическа мощ, все повече откриват общ геополитически интерес, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА. 

Пекин и Москва обявиха „безгранично“ стратегическо партньорство само дни, преди Путин да изпрати десетки хиляди руски войници в Украйна през февруари 2022 г.

Прес последното десетилетие китайският лидер Си Цзинпин се е срещал над 40 пъти с руския президент Владимир Путин, а през последните месеци Путин публично посочи Пекин като съюзник.

СНИМКА: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте церемонията "Лекарите, на които вярваме"