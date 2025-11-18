Светослав Бенчев: Дизел в найлонов плик - не правете така

Преди години съм виждал някой да се запасява с дизел в найлонов плик - не правете това. Това каза по Нова телевизия Светослав Бенчев от Националната петролна и газова асоциация. Самият той карал предимно бензинови коли.

Според него Румен Спецов ще се с справи като особен търговски управител на "Лукойл", защото "познава пазара - както на дребно, така и на едро". Най-важното обаче било кой ще бъде евентуалният купувач.

"Не мисля, че има каквото и да е укриване на данъци. Проиграхме вариантите, държавата е готова. Надявам се да се намери стратегически инвеститор", коментира още Светослав Бенчев.