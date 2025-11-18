ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шпековите колбаси – класик и деликатесен – спечелиха вота на експертното жури и посетителите на най-голямото изложение за месни продукти в България

 Двете най-нови попълнения в колекцията от вкусови изкушения на „Майсторлъшка серия „Орехите“спечелиха златните отличия на „Месомания 2025“ – шпеков колбас от свинско и говеждо месо и деликатесен шпек. И двата носят духа на традицията и вкуса на съвършенството.

На тазгодишното изложение „Орехите“ представи най-новитепродукти в „Майсторлъшка серия“– дваварено-пушени деликатеса, създадени за ценителите на изисканата класика – шпеков колбас от свинско и говеждо месо и деликатесен шпек. Продуктите са приготвени отвнимателно подбрано 100% българско месои натурални подправки, носещи духа на традицията и вкуса на съвършенството.

Сурово-сушените продукти Орехите са популярни с  приготвянето им по автентични рецепти от специално селектирано месо. Те са първите колбаси в България със сертификат от международната сертифицираща организация TÜV NORD за контролирано качество при производителя.

Ежегодно „Месомания“ излъчва най-добрите български продукти чрез конкурс. Експертно жури отличава най-качествените и оригинални продукти, представени от фирмите изложители.

Диана Кабакчиева („Орехите“) и д-р Любомир Кулински (БАБХ) на официалната церемония по награждаване
