Търговец на горива: До две седмици бензинът ще е с до 15 ст. по-скъп

През последните седмици има повишение на цените на горивата, но нещата се поуспокоиха. В момента в региона търсенето на дизел е по-голямо и цените се повишиха. Нашата държава забрани износа и има недостиг, затова и борсата реагира нагоре.

Един апел към управляващите - най-бързо да се разреши износът на горива, за да се нормализират цените. Това заяви в "Тази сутрин" по bTV Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.

Според него до 2 седмици ще имаме 5 ст. по-висока цена на дизела, а на бензина до 15 ст.

"В нашата рафинерия се произвежда 1,5 пъти повече, отколкото е потреблението на българите. Получи се така, че решението за забрана на износа повиши цените, не фрапантно, но все пак е повишение. Отказани бяха доставки на гориво, не беше добре обмислено това решение", каза Димитър Хаджидимитров.

И обясни, че рафинерията отказа последните доставки на нефт, нямаше вместимост. В най-скоро време, ако се оповести публично премахване на забраната за износ - ще се нормализират доставките.

"В последните седмици хората зареждаха с 50% повече - влияят се от приказки, има презапасяване. Близо 25% повече на ден се зареждаше - винаги цените се определят от търсенето, от близост да находища, от войни. Сега е спокойно потреблението.

Но плащането става по-бавно, ръчно се разпределя всяка сметка, за да се вижда къде се разпределят парите.

Особеният управител трябва да започне да контролира търговете за доставка на суров петрол, че не е руски, а от проверен доставчик. Вероятно тук трябва да му помага ДАНС.

Спецов има яснота какво трябва да се прави, има и оперативен отдел и митниците, които ще му помагат

Нашата рафинерия трябва да получава регулярно гориво за преработка, не сме притеснени от липса на горива, трябва да се премахне забраната за износ.

Дума да не става държавата да купи рафинерията", допълни Димитър Хаджидимитров.