Цените на петрола продължават да се понижават, докато пазарите преценяват ефекта от санкциите

Цените на петрола се понижават в азиатската търговия, след като опасенията за доставките отслабнаха с възобновяването на товаренето в руски износен център, временно засегнат от украинска атака с дронове и ракети, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА. В същото време търговците продължават да оценяват въздействието на западните санкции върху руския износ.

Фючърсите на сорта Брент поевтиняват с 54 цента, или 0,84 процентa, до 63,66 долара за барел към 09:00 часа българско време. Фючърсите на американския лек суров петрол се понижават с 53 цента, или 0,88 процента, до 59,38 долара за барел.

Американското министерство на финансите съобщи, че санкциите, наложени през октомври на „Роснефт" и „Лукойл", вече оказват натиск върху приходите на Москва и се очаква постепенно да ограничат износните обеми на Русия.

От „Ей Ен Зет Рисърч" (ANZ Research) посочват в анализ, че руският суров петрол започва да се търгува със значителна отстъпка спрямо глобалните бенчмаркове.

„Пазарните притеснения са свързани с натрупването на петрол в танкерите, тъй като купувачите преценяват риска от потенциално нарушаване на санкциите", коментира Вивек Дхар, стратег по минни и енергийни суровини в „Комънуелт банк ъв Острелиа" (Commonwealth Bank of Australia). По думите му обаче историята показва, че Русия успява да се адаптира.

„Очакваме всяко прекъсване, породено от санкциите на САЩ, да бъде временно, тъй като Русия отново ще намери начини да ги заобикаля", допълни Дхар.

Високопоставен служител на Белия дом заяви, че американският президент Доналд Тръмп е готов да подпише законодателство за санкции срещу Русия, стига да запази последната дума по прилагането му. Тръмп заяви в неделя, че републиканците подготвят законопроект, който предвижда санкции за всяка страна, извършваща бизнес с Русия, като добави, че в него може да бъде включен и Иран.