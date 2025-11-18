Бизнесът търси продавачи и работници в преработващата и добивната промишленост

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бизнесът е обявил 8 хиляди и 500 свободни позиции предимно в преработващата промишленост, образованието, търговията и държавното управление.

Сред най-търсените професии остават персонал за грижа на хора, оператори на машини, продавачи, както и работници за добивната промишленост.

Това отчита Агенцията по заетостта. Тя обяви стабилен пазар на труда през октомври с регистрирана безработица от 5,15 процента.

С регистрация в бюрата по труда са 145 хиляди души, започналите работа с посредничеството на държавата са 16 хиляди души, от тях 3 500 от уязвимите групи на субсидирано място.