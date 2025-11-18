ЕС оставя колите с бензин и дизел след 2035 г., но само за частни клиенти. Фирмите минават на електромобили

Европейската комисия скоро ще излезе с нови правила, които ще регулират емисиите на CO2 от автомобилите. Ключовата дата е 10 декември.

Очаква се обаче голяма промяна - най-вероятно забраната за продажба на нови превозни средства с двигатели с вътрешно горене в страните от Европейския съюз през 2035 година ще бъде отменена и отложена във времето. Това означава, че бензиновите (хибриди и plug-in хибриди) и дизеловите автомобили биха могли да оцелеят. Ще бъдат наложени обаче някои условия.

Германските издания Handelsblatt и Bild съобщават за намеренията на Европейската комисия. Частните купувачи или физическите лица все още ще могат да купуват коли с двигатели с вътрешно горене, но компаниите ще бъдат принудени да преминат към електрически автомобили.

Handelsblatt пише, че Европейската комисия може да принуди компаниите да направят 50% от автопарка си електрически до 2027 г. До 2030 г. делът трябва да достигне 90%. В Момента на Стария континент служебните автомобили представляват над 60% от продажбите на автомобили. Plug-in хибридите също ще бъдат обсъждани в контекста на компаниите.