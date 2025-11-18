България се озова в топ 10 на ЕС по брой нощувки на чужди туристи

Според данни на Евростат за периода юни – август 2025 г. България е сред първите 10 държави в Европейския съюз по брой нощувки на чуждестранни туристи и това поставя страната ни в групата на дестинации с най-висока активност от международни туристи, изпреварвайки редица други известни туристически дестинации в Европа. Това съобщи зам.-министърката на туризма Ирена Георгиева при откриването на форум на Националния борд по туризъм в столицата днес.

Според данните за периода януари - септември 2025 година страната ни отбелязва 14,9 на сто ръст на туристическите регистрации спрямо 2019 година – последната преди пандемията, която се считаше за рекордна досега и 5,1 на сто ръст спрямо 2024 година.

„Считаме, че 2025 година е преломна година не само заради статистическите данни, но и защото реализира нова визия за развитието на туристическата индустрия, визия, чийто автор е министърът на туризма Мирослав Боршош", посочи Георгиева. Тя изтъкна, че тази визия се отличава с конкретен фокус и пряка работа с бранша и с общините, като посочи, че 2026 година е във фокуса на Министерството на туризма като година на културния туризъм.

„Това не е случайно решение", изтъкна Георгиева, като напомни, че България разполага с едно от най-богатите културни наследства в Европа - от праисторически обекти и тракийски съкровища, през антични и средновековни градове, до живи традиции, фестивали, занаяти и културно многообразие.

Сред причината за избора на културния туризъм заместник-министърът посочи, че той удължава сезона и стимулира целогодишни пътувания, създава по-висока добавена стойност, като привлича туристи с по-голяма ангажираност и интерес към местните общности, спомага за равномерното развитие на регионите, като разгръща техния туристически потенциал, отговаря на световната тенденция за търсене на автентични, осмислени и устойчиви туристически преживявания.

"Ще подкрепяме събития, които представят автентичната българска култура пред света. Ще утвърждаваме България като дестинация за устойчиво преживяване с акцент върху автентичността и опазването на наследството", каза още Георгиева.

Целта на днешния форум е да представи събитията с най-голямо значение за утвърждаване на страната ни като туристическа дестинация, които ще привлекат мащабен брой посетители от България и чужбина през следващата година и ще имат пряк икономически принос. В конференцията участват кметове на общини, представители на министерства, Националния фонд "Култура", социологическа агенция "Тренд", Института за пазарна икономика, Българската фестивална асоциация, Българското конгресно бюро, НДК, Българската федерация по волейбол, Института за анализи и оценки в туризма и други свързани институции.