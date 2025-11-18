Европейските борси с понижение заради притеснения за акциите, свързани с AI

Предимно със спадове отвориха европейските борси днес, след като световните пазари отчетоха понижения на фона на подновени опасения около акциите, свързани с изкуствения интелект, съобщи Си Ен Би Си и БТА.

Паневропейският индекс Stoxx 600 се търгува със спад от 1,3 на сто. Германският Dax е надолу с 1,37 на сто, в Париж CAC 40 спада с 1,64 на сто, а в Лондон FTSE 100 губи малко над 1 процент.

Акциите на „Интърмидиът Кепитъл Груп" (Intermediate Capital Group) поскъпнаха с осем процента в началото на търговията, водейки ръста в Stoxx 600, след като инвестиционната компания „Амунди" (Amundi) обяви придобиване на близо 10-процентен дял в базираната в Лондон глобална група за частен капитал и алтернативни активи. Цената на акциите на „Амунди" спадна с 3,2 процента.

Акциите на „АкзоНобел" (Akzo Nobel) поевтиняха с 2,6 процента, след като нидерландският производител на бои и покрития съобщи за планирано сливане с американската „Аксалта Коутинг Системс" (Axalta Coating Systems).

Швейцарската фармацевтична компания „Рош" (Roche) отчита ръст в цената на акциите от 6,3 процента, след като представи положителни резултати от трета фаза на клинични изпитвания на ново лекарство за рак на гърдата. Акциите на датската „Ново Нордиск" (Novo Nordisk) се обезценяват с 1,6 на сто, след като компанията обяви, че ще представи план за намаляване на месечната цена на медикамента за лечение на затлъстяване „Вегови" (Wegovy) в САЩ от 499 до 349 долара. Намалението трябва да влезе в сила от януари съгласно споразумението с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Секторът на здравеопазването се представи положително, като индексът Stoxx 600 Health Care се повиши с 0,1 на сто. За сметка на това Stoxx 600 Basic Resources отчете най-силен спад – с 2,9 на сто, а банковият сектор се понижава с 2,3 на сто.

Инвеститорите в САЩ очакват публикуването на забавените данни за заетостта тази седмица, както и финансовия отчет на „Енвидиа" (Nvidia), който се очаква в сряда. Акциите на производителя на чипове, поевтинели с 2 процента вчера, остават в центъра на дебата за устойчивостта на ралито, движено от изкуствения интелект през годината.

Пазарните участници изразяват нарастващи опасения за ограничената пазарна широта, високите оценки на технологичните компании и стабилността на фундаментите в сектора, включително заради бързото нарастване на дълга на водещите технологични групи и темпа на амортизация на чиповете за изкуствен интелект.

Борсите в Азиатско-тихоокеанския регион приключиха сесиите със спадове, докато фючърсите на американските индекси остават почти без промяна.

Днес в Европа се очаква публикуването на финансовите резултати на „Сименс Енърджи" (Siemens Energy) и „Импириъл Брандс" (Imperial Brands). Не се предвижда публикуването на ключови макроикономически данни.