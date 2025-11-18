Националният борд по туризъм прави първия календар на значимите за България събития за догодина

Националният борд по туризъм (НБТ) ще опита за първи път в България да направи таблица на значимите събития, които правят България атрактивна дестинация не само в областта на туризма, но и във всички сектори на обществения живот. Това съобщи заместник-председателят на НБТ д-р Мартин Захариев по време на конференцията "Дестинация България на фокус за 2026 г.", организирана от борда.

Той ще се изготви по прилагана от Световната организация по туризма методика и анализ на вече случилите се събития ще помогне по-късно този своеобразен календар да се подобри.

Захариев цитира данни от регистрите, според които броят на инвеститорите и хотелиерите от една до пет звезди у нас е 37 000, на туроператорите - близо 5000, на ресторантьорите - близо 20 000, на туристическите сдружения - 230, общини - 265, спортни федерации - 125, туристически фестивали и събития - 1900, туристически забележителности - 500, концерти на годишна база (по данни на Националния статистически институт) - 5600, посетени от 2,7 млн. души, театри - 80 с 47 000 места, киносалони - 84 с 320 000 прожекции годишно, спортни съоръжения, конгресни центрове, стадиони, конферентни зали и т.н.

Не всички те произвеждат събития, но това колосално количество информация, което биха произвели, трудно биха били обработени дори от най-скъпата версия на изкуствения интелект, отбеляза Захариев. Той обясни, че трябва да бъдат въведени правила и методика, по които да се мерят събитията. Като например това събитие да е с международно участие или да има значителен принос за местната икономика. Събитието може да има и значителен международен отзвук.

По думите на Захариев, ако цялата тази информация бъде събрана, предоставена за употреба, подредена четивно, преведена на основните езици на ЕС, ако този календар стане платформа, на която се предлагат услуги с добавена стойност, това би имало изключително значение за България. В бъдеще могат да бъдат генерирани и данни от потребителите на събитието.

„Хотелиерство и ресторантьорство", води до увеличение на добавената стойност с 0,73 лева, като от тях 0,34 лв. представляват компенсации за заетите - това е неговата и социална роля, а всеки 1 милион лева, похарчени в сектора, създават 100 нови работни места, допълни Захариев.