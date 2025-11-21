ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА и национал на Косово не могат да се разберат ...

Еврото поскъпна леко спрямо щатския долар

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1514 долара за евро спрямо 1,1583 долара в сряда. СНИМКА: pixabay

Курсът на еврото спрямо щатския долар леко се повиши в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, съобщават германски сайтове за финансова информация, цитирани от БТА.

Единната европейска валута се котира за 1,1546 долара, което е с 0,1 на сто над нивото при затварянето на предходната сесия.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1514 долара за евро спрямо 1,1583 долара в сряда.

Индексът на щатския долар, проследяващ курса на американската валута спрямо кошница от основни чуждестранни валути, днес се задържа над нивото от 100 пункта, като се очаква да се повиши с близо 1 на сто тази седмица. Индексът на долара се е повишил с близо 4 на сто от края на юни, когато се срина с почти 11 на сто, което бе най-значителният му спад за първо полугодие от 70-те години на миналия век.

