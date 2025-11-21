Новият модел идва с 3 години безплатна гаранция от Yettel.

Когато говорим за смяна на мобилното устройство, обикновено има два вида потребители. Тези, които го сменят, когато старото вече не работи добре или изцяло се предаде, и онези, които щом видят нова функция, която им допада, искат да я притежават. Ако сте от втория тип, днес ще изброим пет отличителни качества на новия топ модел от Apple, които може да ви убедят, че е време за ъпгрейд.

A19 Pro чипът

Apple чипът, захранващ iPhone 17 Pro, осигурява най-високата продуктивност в iPhone досега, идеална за тежки игри и най-взискателните задачи. В комбинация с иновативния термален дизайн А19 Pro процесорът и видеокартата осигуряват до 40% повече устойчива продуктивност. Благодарение на невронните ускорители, интегрирани във всяко GPU ядро, новият модел е най-добре подготвеният досега за работа с нови AI модели.

Yettel

Center Stage камерата

Новата предна камера дава много повече начини за кадриране на снимки и видеа. Едно докосване е достатъчно за разширяване на зрителното поле и да се завърти перспективата от портрет към пейзаж, без да мести самия телефон. Когато и други хора се присъединят към снимката, зрителният ъгъл се разширява автоматично, така че да се съберат всички в селфито.

Тройната система от 48MP камери

В системата от камери на гърба на iPhone 17 Pro Max има някои значими промени. Телефото обективът се отличава с ново поколение тетрапризмен дизайн и по-голям сензор. Осемкратното приближаване с оптично качество с еквивалентно 200 мм фокусно разстояние прави този обектив най-способния от компанията до този момент, с общо до 16х оптично приближаване. Така получаваме още повече възможности и по-голям обхват за композиране на кадъра.

Yettel

По-дълъг живот на батерията

Новият вътрешен дизайн включва допълнително място за батерията, което прави iPhone 17 Pro Max най-издръжливия модел на бранда досега. За да добиете представа колко точно време на употреба предоставя един пълен заряд, от Apple твърдят, че той би бил достатъчен за 37 последователни часа на видеоплейбек. Когато стане време за зареждане, 20 минути са напълно достатъчни, за да се запълни батерията до 50%.

Предложението на Yettel

Закупуването на нов телефон винаги е вълнуващо преживяване, особено когато сделката за него носи и допълнителни бонуси. Благодарение на пакета с услуги „Смартфон вселена” от Yettel, iPhone 17 Pro Max идва с удължена гаранция от три години, вместо стандартните две. При повреда устройството се поправя в оторизиран сервиз на оператора, а потребителят получава временно друго, докато не приключи ремонта.

За още повече спокойствие, Yettel предлага възможност за сключване на допълнителна застраховка за предпазване от инциденти и кражби, а клиентите могат и да върнат свой стар апарат, в замяна на отстъпка за нов. Цената на iPhone 17 Pro Max започва от 120.46 лв. / 61.59 евро на месец с двугодишен договор към план Total Unlimited MAX (с месечен абонамент за първите 12 мес. 75.99 лв. | 38.85 евро), или за 2523.00 лв. / 1289.99 евро в брой.