ЦСКА и национал на Косово не могат да се разберат ...

Цената на природния газ на хъба TTF леко намалява

Цените на декемврийските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 30,330 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 11:15 часа българско време, съобщава БТА.

Днешната търговия започна от равнище 30,400 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при 31,159 евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 21 ноември, е 58,87 лева за мегаватчас, като поевтинява с 0,83 на сто. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 59,31 лева за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 58,87 лева за мегаватчас.

