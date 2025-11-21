БНБ пуска златна монета с лика на патриарх Евтимий Търновски

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българската народна банка пуска в обращение златна възпоменателна монета на тема "Св. Патриарх Евтимий Търновски" от серията "Българска иконографи" от 24 ноември, съобщиха от БНБ.

Цената на монетата при пускане в обращение е 2590 лева (1324,25 евро).

Монетата ще се продава в Българската народна банка - на две каси в София, пл. "Княз Александър I" № 1 и четири каси в Касов център на БНБ в София, ул. "Михаил Тенев" № 10.

Всеки клиент ще може да закупи от касите на БНБ само по 1 монета, независимо дали купува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице, уточняват от банката.

За закупуване на монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретната възпоменателна монета.

Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години.

До края на работния ден на 24 ноември новата монета ще бъде предоставена от БНБ на "Инвестбанк" АД, "Първа инвестиционна банка" АД, "Тексим Банк" АД, "Токуда Банк" АД и "Централна кооперативна банка" АД за продажба в техните офиси и клонове.