И компания от Абу Даби иска чуждестранните активи на "Лукойл"

Конгломератът Ай Ейч Си (IHC) от Абу Даби е проявил интерес пред министерството на финансите на САЩ към чуждестранните активи на руската петролна група „Лукойл", посочи компанията в отговор на запитване на Ройтерс, цитирана от БТА.

По този начин компанията се присъединява към списъка с евентуални купувачи на чуждестранния бизнес на „Лукойл", който вече включва петролните гиганти „ЕксънМобил" (ExxonMobil) и „Шеврон" (Chevron), както и американската инвестиционна фирма „Карлайл" (Carlyle).

Заинтересуваните от активите се увеличиха, откакто министерството на финансите на САЩ в края на миналата седмица разреши компаниите да започнат преговори с „Лукойл", като разрешението е в сила до 13 декември.