Vivacom за поредна година поставя на фокус малките и средни компании с инициативата “Бизнес Великани”. Телекомът подкрепя предприемачите с атрактивни предложения и цялостни решения, които съчетават Unlimited планове, бърз оптичен интернет FiberNet BIZ XL, IoT, видеонаблюдение, EON Biz телевизия и Microsoft 365.

Под мотото “Градим бизнеса мегабит по мегабит” Vivacom предлага точно това, от което бизнесът има нужда, а само до края на януари 2026 г. - и на специални цени. При комбинация от две или повече нови услуги от различен вид отстъпката е до 30% от месечните абонаменти за целия 24-месечен срок на договора.

Ново ниво на гостоприемство: Дигитализация на хотелската индустрия

Днешните туристи очакват бърз интернет, качествена ТВ услуга и безпроблемна свързаност – във всяка стая, по всяко време. Vivacom предлага специално разработени решения за хотели: EON BIZ Smart TV с над 110 HD канала и уредени права за излъчване, с удобни функции като архив и пауза. FiberNet BIZ осигурява стабилен и бърз интернет за много потребители - с централно управление и професионална поддръжка. А резултатът за хотелите е по-удовлетворени и лоялни клиенти и по-високи оценки онлайн.

Образование без граници: Как Vivacom променя обучението в езиковите центрове

В свят, в който ученето се случва навсякъде и в движение, езиковите школи трябва да предложат гъвкавост, добра организация и надеждни инструменти. Всичко това е възможно с бизнес услугите на Vivacom. Microsoft 365 улеснява управлението на курсове – присъствени, онлайн или хибридни. Чрез Outlook, Teams и Office преподавателите споделят материали и комуникират лесно, а облакът осигурява сигурно съхранение. Учениците учат и работят върху проекти от всяко устройство, а школите печелят доверие.

Дигитален комфорт на една ръка разстояние за малкия квартален бизнес

Малките квартални обекти – салони, автосервизи, магазинчета, разчитат на близост и доверие, но в дигиталната ера имат нужда и от стабилни технологии. Vivacom предлага бизнес решения, съобразени с мащаба и нуждите им – например Wi-Fi зони с FiberNet BIZ за комфорт и свобода на общуване и забавление на клиентите, видеонаблюдение с мобилен интернет за спокойствие на собствениците и Microsoft 365 за лесна организация и комуникация. Така малкият бизнес работи по-ефективно, по-свързано и по-удобно.

Технологична сигурност и гъвкавост за улеснение на малките практики

Малките лекарски кабинети, дентални клиники, лаборатории, кантори и архитектурни бюра имат нужда от технологии, за да работят спокойно и ефективно. Vivacom предлага бизнес решения, съобразени с нуждите им: видеонаблюдение с мобилен интернет за сигурност на данните, Wi-Fi зони с FiberNet BIZ за стабилна свързаност и IoT за мониторинг (за лабораториите). Microsoft 365 пък улеснява организацията и комуникацията. Така практиките могат да се фокусират върху това, което правят най-добре за клиентите.

Свързани със земята. Свързани с технологиите. Как Vivacom подкрепя фермерите

Малкият земеделски бизнес стои зад плодовете и виното на трапезата ни. Но за да оцелява и расте, той има нужда от модерни технологии. Все повече стопани търсят ефективност и тук идват бизнес решенията на Vivacom. IoT технологиите следят постоянно климата и почвата, дори в райони без фиксиран интернет. Видеонаблюдението гарантира спокойствието и защитата. Microsoft 365 пък улеснява планирането и комуникацията. И така малките стопанства съчетават традиция с технологии за устойчив растеж.

Изкуството под контрол: Как галериите могат да съчетаят сигурност и свобода

В съвременното изкуство пространството е част от преживяването, а галериите се нуждаят от сигурност без компромис с естетиката и комфорта. Мисия възможна - с бизнес услугите от Vivacom. Видеонаблюдението с мобилен интернет осигурява дискретно и ефективно управление – мониторинг в реално време, сигнали при движение и архив на записите. Решението е гъвкаво и подходящо и за камерни експозиции, и за мащабни събития, като укрепва доверието на посетителите и подчертава професионализма на галерията.

Как заведенията да отговорят на очакванията на съвременните клиенти

Днес заведенията не са просто места за хранене и напитки, а пространства за работа, споделяне и дигитално присъствие. Затова качественият интернет е задължителен и Vivacom предлага точното решение: Wi-Fi зона върху FiberNet BIZ - стабилна мрежа за много потребители, без забавяне. Тя подобрява преживяването в много посетени заведения, удължава престоя и носи по-добри онлайн отзиви. Управлението е лесно и централизирано, а заведенията печелят имидж и конкурентост в динамичната градска среда.

Свързани във фитнеса: как високоскоростният интернет подобрява преживяването

Грижата за себе си е новият стандарт, а фитнес залите - важна част от ежедневието, трябва да отговарят на дигиталните нужди на активните хора. Всеки втори използва мобилни приложения или стриймва по време на тренировка, затова стабилният интернет е задължителен. FiberNet BIZ от Vivacom осигурява бърза и надеждна връзка дори при пълна зала. Клиентите тренират в по-голям комфорт, а собствениците печелят тяхната лоялност и удовлетвореност, благодарение на бизнес решенията на Vivacom.

Vivacom помага на градинските центрове да прецизират грижата за растенията

В устойчивото земеделие и ландшафтния дизайн контролът е ключов. Градинските центрове и разсадниците се нуждаят от надеждни технологии, а с иновативните си бизнес решения Vivacom предлага точно това. IoT решенията на компанията осигуряват данни в реално време за температура и влажност, дори дистанционно, което позволява навременна реакция. Така зелените бизнеси намаляват щетите, оптимизират ресурсите и гарантират по-високо качество на растенията си, получават конкурентни предимства.