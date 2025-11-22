1 млрд. лв. харчат българите за почивка на море, половината - за храна (Графика)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Малко над 1 милиард лева е оставил тази година българинът по морето.

Туристическите пътувания из страната през третото тримесечие, в което влизат юли, август и септември, са 1,9 милиона. Най-често - в 74,2% от случаите, става дума за почивка в страната, а не в чужбина, сочат данни на НСИ, публикувани в петък.

Това са месеците, в които обикновено се ходи на море. Българинът предприема това без ничие посредничество - в 92% от случаите не е използвал нито туроператор, нито предварителна резервация.

Въздържан е по отношение на организираните почивки, дори когато ходи в чужбина - 67,6% от излизанията навън също са правени без да се ползват услугите на агенции.

Има незначителен ръст от 4,4% в сравнение с миналото лято на броя на хората, които са ходили на почивка у нас или в чужбина. Но все пак са повече от считаната досега за рекордна 2019 г.

Независимо дали ходи на почивка в страната или в чужбина, най-големият разход на българина при тези пътувания е за храната.

От всичките 1,069 млрд. лева, похарчени за почивка у нас през летните месеци, за храна той е дал 442 млн., т.е. почти половината.

Другият му основен разход е за настаняване - за него отиват други 382 млн. лв. За транспорт е платил 144 млн. лв. през летните месеци, а остатъка е дал за развлечения.

Средните разходи за различните пера показват, че когато почива в България, българинът дава 210 лева за храна, а в чужбина това му излиза 328 лева. Все пак като дял от общите разходи за цялото пътуване в чужбина, които са над 884 лева,

разходът за храна зад граница е доста по-малък от 50% (виж инфографиката).

Служебните пътувания у нас и зад граница са нещо съвсем отделно и харчовете изглеждат по друг начин, показват данните.

При командировка в страната например един човек харчи средно по 292 лева, като в това влизат пътят, настаняването и храната.

Когато пътува в чужбина със служебна цел, разходът за командировката е доста по-голям, отколкото при екскурзия - средно по 1240 лева на човек.

Храната по време на такива задгранични командировки не представлява съществен разход, докато при служебни пътувания из страната е доста голям.