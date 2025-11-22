Щяхме да се пребием с тоя "Фалкон", или как един самолет на властта стана ненужен

Скандалите за него и с него не са един и два. Возил е всички премиери след Иван Костов

Ние щяхме да се пребием с тоя “Фалкон” - думите са на Бойко Борисов от ноември 2019 г. Изрича ги по време на разправия в парламента, посветена на негово пътуване до Хърватия за среща на Европейската народна партия. Депутати го критикуват защо е летял с правителствения самолет, а не с редовни авиолинии. А при въпросния полет на връщане към София фалконът е приземен ръчно, след като навигационната система отказала. Което кара Бойко Борисов още тогава да обяви, че това е “абсолютно ненужен самолет”. Фалконът беше наречен “бижуто на властта”, но в последните 10 години четири пъти създаде проблеми при полети.

6 години по-късно до същия извод стига и сегашният вицепремиер Гроздан Караджов, който съобщи, че фалконът ще бъде продаден на търг. Мотивът - поддръжката му струва много пари, а се използва рядко. Караджов даде и пример - 4,4 млн. лева разходи за година при едва 290 часа полети.

“Фалкон 2000”, добил популярност като “бижуто на властта”, бе купен по времето на правителството на Иван Костов. И от 2001 г. насам лети, съпровождан от скандали. При поръчването му основните упреци бяха, че е скъп и има много по-евтини машини. Така и не стана ясно за колко точно пари е купен, споменаваната сума е между 42 и 47 млн. долара.

11-местният луксозен джет в предишни години бе любимо

превозно средство на премиери и министри,

возил е всички министър-председатели от Иван Костов насам. В самолета използваемите места са всъщност 9, защото две са заети от оборудване. При кабинета на Сергей Станишев натоварването на фалкона бе толкова голямо, че го сравняваха с такси. През 2007 г. например са отчетени 858 дни зад граница. Креслата във фалкона бяха едва 9.

Фалконът често се наемаше и от частни лица. Въпреки че се пазеше като търговска тайна, през 2001 г. “24 часа” писа, че шефът на “Мултигруп” Илия Павлов е летял до Ница срещу заплащане. В тази година 4 пъти бизнесмени са ползвали машината. Заради това тогавашният шеф на авиоотряда е уволнен от министъра на транспорта Пламен Петров. Същата година фалконът е бил даден временно да вози шефове на голяма нефтена компания. По-късно тази практика беше прекратена въпреки обясненията, че пилотите трябва да навъртят летателните си часове.

В последните 10 години фалконът четири пъти

претърпя инциденти

и при всички на борда беше Бойко Борисов.

На 12 февруари 2015 г. в 19,04 ч при излитането му от София не се затворил единият колесник и е взето решение самолетът да се върне на летището. За да стане това обаче, фалконът кръжал час и половина над столицата, за да изразходва гориво. В самолета е тогавашният премиер, който пътува за Брюксел на заседание на европейските лидери. С него е министърът на транспорта Ивайло Московски. Меню със сьомга

На 30 август същата година отново проблем с колесниците и пак Борисов е на борда, но се случва във Варна. Пак се кръжи, този път над морето, за да се изразходва гориво.

На 10 април 2019 г. при кацане на самолета в Брюксел се разцепва гума на задния колесник. Имало е проблем с електрониката на антиблокиращата система на предния колесник. Тогава Борисов казва, че са ги спасили пилотите, които са добри.

Така се стига и до 15 ноември 2019 г., когато опитният екипаж приземява фалкона с министър-председателя ръчно на софийското летище.

През годините неведнъж опозиция и медии са надничали и в чинията на властта, когато е във въздуха. Какво е менюто на борда на самолета, бе често обсъждана тема. През 2010 г. тогавашният транспортен министър Александър Цветков демонстрира пред “24 часа” какво хапва властта по време на полет. Кутията с храна струваше 72 лева, а Цветков плати от джоба си 144 лв. за две порции.

Основно блюдо се оказаха морски дарове - филе от

сьомга, бяла риба и скариди

Забележително бе, че лъжичката за кафе струва левче. Министърът тогава вече беше уволнил главната стюардеса, която отговаряше за кетъринга. Обществената поръчка за менютата в самолетите на властта беше от времето на предишния кабинет - на тройната коалиция с премиер Сергей Станишев.

Имаше и парламентарна комисия, която се занимаваше с гозбите на борда. През 2013 г. тя разследва какво е платено за храна през 2011 г. Бяха изнесени данни, че на 26 март 2011 г. фалконът е летял по маршрут София - Варна - Бургас - София. Тогава е поръчан кетъринг за 311,42 лв. За този полет от 2 часа са били изядени 1250 грама ядки - предимно бадеми и лешници.

При полет на 7 март 2011 г. по маршрут София - Сараево е поръчан кетъринг за 355,33 лв. В Сараево се налага допълнително зареждане с ядки за 340,82 лв. Полетът трае 2,20 часа, а за гориво са похарчени 7167,72 лв.

През 2015 г. менюто продължава да е изискано - плодове като ананас, манго, папая, предлагат се още октопод, калмари, омари. Тогава се пуска пак обществена поръчка за кетъринга на властта, като прогнозната стойност е 40 000 лв. за година. След публикации в медиите тогавашният премиер Бойко Борисов поиска поръчката да се отмени. Сумата бе намалена с 1/3 и се наложи VIP пасажерите да хапват по-спартански над облаците.

Сега властта е напът да остане само с един самолет - “Eърбъс 219”. Въпреки известната в авиацията максима, че стар самолет няма, има недобре поддържан, явно фалконът ще отиде в частни ръце, ако търгът за продажбата му е успешен.