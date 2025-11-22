"Лукойл" разпусна надзорния съвет на международното си подразделение

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Лукойл" разпусна целия надзорен съвет на международното си подразделение Lukoil International GmbH. Това се е случило на 21 ноември, когато санкциите на САЩ официално влязоха в сила.

Решението е публикувано на 21 ноември в австрийския търговски регистър, тъй като компанията е регистрирана във Виена, но е взето на 28 октомври, съобщи "Блумбърг".

Надзорният съвет се състоеше от главният изп. директор Сергей Кочкуров и висшите мениджъри Евгений Хавкин и Генадий Федотов. След оттеглянето им остава само управляващият директор Александър Матицин.

Санкциите срещу двете най-големи руски петролни компании "Лукойл" и "Роснефт" бяха обявени на 22 октомври. Към момента "Лукойл" преговаря с IHC от Абу Даби, ExxonMobil, Chevron и Carlyle за продаване на международните активи.

Компанията обяви, че иска да продаде всичките си международни активи на една компания, а министерството на САЩ даде отсрочка това да се случи до 13 декември.