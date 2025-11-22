КМГ: Huawei представи технология за повишаване ефективността на AI изчисленията

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китайският технологичен гигант Huawei, заедно с няколко университета, представи open-source иновативна AI технология, насочена към значително подобряване на използването на изчислителни ресурси. Новата рамка Flex:ai позволява разделяне на един AI чип на множество виртуални модули с фина стъпка до 10 процента.

Тази способност, постигната чрез гъвкава изолация на ресурсите, може да повиши средната изчислителна използваемост с 30 процента в редица сценарии.

Huawei подчерта, че бързото развитие на AI индустрията води до огромно търсене на изчислителна мощ, докато ниските нива на използване на наличните ресурси се превръщат в основна пречка и водят до значителни загуби.