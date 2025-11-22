Собственикът на "Дейли мейл" купува вестник "Телеграф" за 500 млн. бр. лири

Британската медийна група Ди Ем Джи Ти (DMGT - Daily Mail and General Trust ), собственик на вестник „Дейли мейл" (Daily Mail), съобщи днес, че е постигнала споразумение за закупуването на конкурентния вестник „Телеграф" срещу 500 млн. бр. лири (около 650 млн. долара или 569 млн. евро), предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Сделката ще обедини две от най-влиятелните медии в страната с основна група от читатели сред консервативните и десноцентристки избиратели. Собственик на „Телеграф" е "Телеграф Медиа Груп (Telegraph Media Group), която от своя страна е притежание на Прес Холдингс (Press Holdings) - собственост на британския милиардер Фредерик Бъркли

Новината идва седмица след като американската инвестиционна компания „РедБърд Кепитъл Партнърс" (RedBird Capital Partners) се оттегли от надпреварата за придобиването на „Телеграф". Според източник на Ройтерс, решението е било провокирано от продължителна вътрешна съпротива от страна на старши редактори във вестника.

Запознати с преговорите потвърждават, че договорената цена е около 500 млн. паунда, като според Financial Times тя покрива разходите, направени от консорциума, ръководен от РедБърд.

Страните са навлезли в период на ексклузивност, в който трябва да финализират условията на сделката и да подготвят необходимите документи за регулаторните органи. Очаква се процедурата да бъде завършена бързо.

От издателите на в. „Телеграф" засега не са коментирали информацията.