Учени разгадаха как костенурките разчитат магнитната си карта

Учени от САЩ са разгадали как каретите - вид морски костенурки, които се впускат в една от най-впечатляващите миграции в света, разчитат магнитната си карта, пише Физ.орг.

Тези костенурки са способни да усещат магнитното поле на Земята по два начина. Досега обаче оставаше неясно кой от тях използват, за да откриват магнитното поле, когато се ориентират с помощта на вродената си магнитна карта, съобщава БТА.

В изследване, публикувано в сп. Journal of Experimental Biology, авторите му от Университета на Северна Каролина в Чапъл Хил разкриват, че новоизлюпените карети усещат магнитната карта на Земята, за да разберат къде се намират по време на епичните си миграционни маршрути.

Тръгвайки от плажа, на който са се родили, малките костенурки предприемат впечатляваща миграция, изминавайки хиляди километри в продължение на десетилетия. Те обаче не се движат без посока. "Въоръжени" със способността да усещат магнитното поле на Земята, новоизлюпените карети разполагат с вроден компас, който им показва в коя посока пътуват, и карта на магнитното поле на планетата, указваща местоположението им, за да се ориентират успешно.

Съществуват два възможни начина, по които животните усещат магнитното поле на Земята. Единият е чрез светлочувствителни молекули, които вероятно им позволяват да виждат магнитното поле. Другият е чрез малки кристали на магнетита (магнитен минерал), вградени в телата им, които се движат под въздействие на полето и им позволяват да го усещат.

Досега обаче оставаше неясно кой от тези два механизма показва на костенурките къде се намират по време на своето необикновено пътешествие.

Авторите на настоящото изследване са открили, че костенурките могат да бъдат научени да свързват магнитното поле на дадено място с получаването на храна. Животните са показвали, че правят тази връзка по доста необичаен начин, като са започвали да танцуват, повдигайки телата си, отваряйки широко уста и мърдайки с предните си плавници.

Учените са използвали този трик, за да разберат дали костенурките виждат или усещат магнитното поле на Земята.

Младите индивиди са били обучени да разпознават магнитното поле в района на Търкс и Кайкос или Хаити. След това те са били подложени на силен магнитен импулс, който временно е деактивирал способността им да го усещат. Животните след това отново са били поставени в познатото магнитно поле и учените са наблюдавали реакциите им.

Ако костенурките са се ориентирали с помощта на зрението, импулсът не би повлиял на техните танци. Под неговото въздействие обаче броят им рязко е намалял. Това доказва, че каретите възприемат своето положение на Земята не като виждат магнитното поле, а като го усещат.

Според авторите изследването им разкрива тайната на един от най-впечатляващите природни навигационни феномени - вродената способност на морските костенурки да се ориентират в океана толкова уверено, колкото ако можеха да използват GPS.