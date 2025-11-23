Шефът на КЗП: Предприели сме мерки за спиране на поскъпването на зоните в София

Не мога да съм категоричен към настоящия момент, но със сигурност сме предприели мерки в тази насока. Становището на КЗП е, че трябва всичките аргументи, свързани с това поскъпване да са на масата и да се установи дали то е вследствие на обективни икономически критерии. Така временно изпълняващият длъжността председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Александър Колячев отговори на въпрос в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ може ли Комисията да спре решението за поскъпване на синята и зелената зона в София.

Запитан дали в такъв случай новата цена може да не влезе в сила от 1 януари, докато тече делото, той отговори:

„Възможно е", каза той.

Колячев подчерта, че към момента няма яснота кога и как точно би се приложило евентуално съдебно решение, но потвърди, че подобно развитие е напълно възможно.

"Ние се самосезирахме и веднага изискахме от ЦГМ и кмета на София всички относими документи, които се свързват с определянето на тази цена, за да установим дали има икономическа обосновка това покачване на цената. Това се случи веднага след медийните публикации и стотиците жалби към нашата структура", посочи той.

Колячев уточни, че очаква до края на понеделник да получи всички разходни и икономически доказателства, които обосновават повишението на цената.

"След като анализираме документите, ще зададем евентуално допълнителни въпроси към предприятието и ще се обосновем дали има или не необосновано покачване на цената. Законът ясно казва, че факторите за покачване на цената при търговците следва да са такива, които са независещи от тях", посочи Колячев.

„Влизаме в административна спирала," заяви той.

"Увеличение на на цените по продуктови групи като цяло не се наблюдава. Има съвсем отделни откъслечни повишения на цени, които са недопустими увеличения на цени. При сирене, олио нямаме засечени случаи на прекомерно високи цени. Има по отношение на краставиците например, на козметични продукти, пасти за зъби и такива продукти, които не са най-основните. Отклонението на цените е както нагоре, така и надолу. Даже последната седмица, която сме анализирали, повишенията са с 3,76%, а намаленията с 3,73%", посочи председателят на КЗП.

Колячев обясни, че основните хранителни продукти остават или без изменение или със съвсем малки изменения.

Най-намалелите продуктови групи са плодовете, кафето, чая и какаото. Цените на безалкохолните напитки са се повишили с 3,60%, захар, конфитюри и шоколад са поскъпнали с около 3%.

"Ако една стока от 5 лева стане 5 евро, ние ще сме там, ние ще го видим, ние ще го санкционираме. За щастие, към момента такова нещо ние не наблюдаваме. Надявам се силно това да продължи по този начин", смята Колячев.