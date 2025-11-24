Най-многолюдната страна в света иска да забрани луксозните бензинови и дизелови автомобили

Индия, най-населената страна и един от ключовите световни автомобилни пазари, може да направи необичайна, но стратегическа стъпка към по-бърза електрификация. Върховният съд предложи на правителството да обмисли поетапно премахване на луксозните модели с двигатели с вътрешно горене, включително хибриди и plug-in хибриди. Идеята е проста - да се ускори преходът към електрически превозни средства, без да се засегне масите от клиенти, които така или иначе не могат да си позволят премиум модели.

Според Autocar India, делът на електрическите модели на индийския пазар в премиум сегмента достига около 12 процента, докато сред масовите модели едва надхвърля три.

Критиците обаче предупреждават, че ефектът от подобна забрана върху общите емисии би бил скромен, тъй като луксозните автомобили съставляват само малка част от автопарка на Индия. Много по-голям проблем са стотиците хиляди стари автомобили и лекотоварни коли, които остават в движението поради финансовото състояние на клиентите и слабите политики за рециклиране. Според тях решаването на този проблем в дългосрочен план би имало значително по-голям ефект от насочването към скъп, но числено минимален сегмент.