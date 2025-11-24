Урсула фон дер Лайен се застъпва за разработването на автономни автомобили, задвижвани от изкуствен интелект

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен настоява за активирането на мащабна европейска офанзива за разработване на нови автономни автомобили, задвижвани от изкуствен интелект. Тя казва, че "бъдещето" трябва да се произвежда в Европа.

Липсата на конкурентоспособност в индустрията за електромобили отвори очите на институциите на ЕС, които изглеждат решени да не изостават в новите технологии, които ще бъдат разработени през следващите години и които вече заплашват да бъдат лидери в мобилността.

В следващите дни Европейската комисия ще реши дали да забрани продажбата на автомобили с двигатели с вътрешно горене през 2035 г., но междувременно вече се работи по мобилността на бъдещето.

Това трябва да се случи и под формата на по-малки, електрически и градски автомобили. Самата Урсула фон дер Лайен вече призова за създаването на нова категория малки, достъпни превозни средства в ЕС, наречени електрически автомобили, вдъхновени от японските автомобили Kei, за да се съживи европейската автомобилна индустрия.